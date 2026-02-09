Roland Teufel zum 80. Was ist ein idealer Unternehmer? Ein Ermöglicher aus Leidenschaft!
Ob als Geschäftsführer von Modernbau oder als Lenker der Schwimmer und Wasserballer im MTV Stuttgart – Roland Teufel setzt Zeichen.
Modernbau – der Name hat Gewicht in der Riege der Bauunternehmen in der Region Stuttgart. Der Anspruch, gerade Bauträger-Projekte als Ausweis architektonischer Qualität zu verstehen, ließ in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt aufhorchen. Die Haltung hat einen Namen: Roland Teufel. An diesem Dienstag, 10. Februar, wird der geschäftsführender Gesellschafter der Modernbau 80 Jahre alt – für Roland Teufel keineswegs ein Grund, nur zurückzublicken.