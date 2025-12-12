Ob als Rentner Otto in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ oder auf den großen Bühnen des Theaters: Rolf Becker begeisterte sein Publikum mit seiner Vielseitigkeit.
12.12.2025 - 20:18 Uhr
Rolf Becker, einer der renommiertesten deutschen Schauspieler, ist tot. Der Wahlhamburger starb am Freitag im Kreise seiner Familie im Alter von 90 Jahren in einem Hamburger Hospiz, wie St.-Pauli-Pastor Sieghard Wilm der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuerst hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet.