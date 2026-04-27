Rollstuhlrugby TSV Schmiden Im Rolli auf Punktejagd
Die Wilden Schwaben, die Rollstuhlrugby-Spieler des TSV Schmiden, sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die neue Regionalliga-Saison gestartet.
Die Wilden Schwaben, die Rollstuhlrugby-Spieler des TSV Schmiden, sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die neue Regionalliga-Saison gestartet.
Das Rollstuhlrugby-Team des TSV Schmiden, die Wilden Schwaben, ist am vergangenen Samstag erfolgreich in die neue Saison in der Regionalliga gestartet. In der heimischen Trainingshalle am Schmidener Weg besiegte das Team um den Spieler und Mannschaftsverantwortlichen Rudolf Dumler die Munich Rugbears mit 38:17 Punkten und die Augsburg Chairiots mit 36:22 Punkten. Lediglich gegen die Donauhaie Illerrieden setzte es eine 22:31-Niederlage. Drei Viertel lang war die Partie spannend gewesen, ehe den Gastgebern im Abschlussviertel zu viele unnötige Fehler unterliefen. In der Tabelle der Staffel Südost sind die Wilden Schwaben damit Zweite.