Wenn sie es gar nicht mehr in ihren zwei Zimmern im Stuttgarter Westen aushalten, geht Gaspar (29) mit seiner Familie einfach raus in die Stadt. In den Park. Um weg zu sein. Ruhe zu haben und an die frische Luft zu kommen. Dann fallen sie auf als Familie, ziehen die Blicke auf sich, werden genau beobachtet. Gaspar mit dem auffällig gemusterten Hemd, seine Frau Kassandra (26) in dem bodenlangen Rock mit dem glitzernden Muster und dem Kinderwagen, in dem der drei Wochen alte Sohn Isaak liegt. Auch Tochter Princesa trägt einen solchen Rock.