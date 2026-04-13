 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Lukas Rietzschels Meisterstück zeigt in einer Art Tagebau, aus was wir sind

Roman „Sanditz“ Lukas Rietzschels Meisterstück zeigt in einer Art Tagebau, aus was wir sind

, aktualisiert am 13.04.2026 - 12:32 Uhr
Roman „Sanditz“: Lukas Rietzschels Meisterstück zeigt in einer Art Tagebau, aus was wir sind
1
Mensch und Maschine im Braunkohlerevier der Lausitz Foto: Imago/Margit Brettmann, Alexandra Polina

In seinem Roman „Sanditz“ gräbt sich Lukas Rietzschel durch die Schichten der Zeit. Er bietet eine Art Welttheater am Rand der Kohlegrube.

Kultur: Stefan Kister (kir)

Der Tagebau hat sich immer weiter ins Land gefressen und irgendwann auch das Dorf erreicht, in dem die Leute gelebt haben, die man in dem neuen Roman „Sanditz“ von Lukas Rietzschel kennenlernt. Und bevor man nun das Bild zusammenzusetzen versucht, das dieser außerordentliche Roman aus verschiedenen Zeitschichten entwickelt, verweilt man am besten noch für einen Moment an der Abbruchkante.

 

Der Blick weitet sich über monströse Maschinen, so groß, „als hätten die Franzosen ihren Eiffelturm zerlegt und in der Kohlegrube entsorgt.“ Ihr titanisches Zerstörungswerk verschlingt den Lebensgrund der Menschen, um an den Rohstoff zu gelangen, der ihre Ökonomie befeuert. In charakteristischer Brechung zu diesem Widerspruch steht der imponierende Tagebau des Romans, den man so nennen kann, weil auch hier etwas ans Licht gebracht wird.

Lukas Rietzschel blickt hinter die bevorzugten Schauseiten menschlicher Angelegenheiten. Foto: imago/Sven Simon

Die Gegend um das titelgebende fiktive, aber umso realere Städtchen in der Lausitz wird zum Schauplatz, an dem aus Sedimenten der jüngeren Geschichte das Material geborgen wird, aus dem wir gemacht sind: Träume, Sehnsüchte, Verbohrtheiten. Oder in der religiösen Grundierung der Familie, die im Mittelpunkt dieser zutiefst menschlichen Komödie steht: Glaube, Liebe, Hoffnung – und alles, was dieser Trias widerspricht. Zuoberst liegt die Schicht der Corona-Heimsuchung, die an Weihnachten 2021 einen Keil zwischen Geimpfte und Ungeimpfte treibt, in wechselseitiger Halsstarrigkeit, so dass der ehemalige Polizist Tom das Fest nicht im Kreis seiner Familie feiern kann. Seinen Job hat er verloren, weil er sich einer Bewegung gegen jene pandemiebedingten Freiheitsbeschränkungen angeschlossen hat, die er in seiner offiziellen Funktion hätte durchsetzen sollen. Und auch die Freundin sendet bedenkliche Signale.

In „Sanditz“ wird die Zeit zum Erzählraum

Darunter folgen die Wendejahre, in denen Toms Vater Roland als Arbeitspendler im Frankfurter Speckgürtel wohlig warme Fußböden für barfuß gehende Westdeutsche verlegt und sich fragt, ob er für dieses Leben einst als Bürgerrechtler gekämpft hat. Wobei sein eigentlicher Schmerz noch tiefer reicht, in die DDR-Vergangenheit, wo er die Liebe seines Lebens, Achim, einer Ehe mit seiner Jugendfreundin geopfert hat, um deren ungewollte Schwangerschaft zu decken.

Unsere Empfehlung für Sie

Buchtipp: „Raumfahrer“: Neuer Roman von Lukas Rietzschel

Buchtipp: „Raumfahrer“ Neuer Roman von Lukas Rietzschel

Der junge Autor Lukas Rietzschel wurde bekannt mit einem Roman über die Radikalisierung zweier Jugendlicher. In seinem neuen Buch „Raumfahrer“ wirft er aus einer ungewohnten Perspektive den Blick auf ostdeutsche Gegenwart und Vergangenheit – und die Geschichte des Malers Georg Baselitz.

In dieser Schicht stößt man auf einen Schutzraum gegen die Zudringlichkeiten des Regimes, den Versammlungsort der Landeskirchlichen Gemeinschaft, wo ein ältliches Geschwisterpaar im Arbeiter- und Bauernstaat verbotene Bücher abtippt und damit, wer weiß, mit einem Satz oder einem einzelnen Wort den Mut stimuliert, mit dem die friedlichen Revolutionäre später auf die Straße gegangen sind.

Was Lukas Rietzschels „Sanditz“ von Werken Juli Zehs unterscheidet

Die Tektonik der Zeit wird zum Erzählraum, in dem drei Generationen Platz finden. Die Figuren dieses Querschnitts leben von der Veranschaulichung ihres Gewordenseins und nicht von der demonstrativen Absicht ihres Autors. Das unterscheidet die Vielansichtigkeit der Bewohner von Sanditz von den didaktischen Schemen der literarischen Gesellschaftsspiele Juli Zehs. Zwar gibt es Spiele auch hier: Toms Schwester Maria, eine Lokaljournalistin, die für größere Zeitungen aus dem Osten nur berichten darf, wenn es „um AfD oder Wölfe“ geht, muss für einen Regional-Sender das neue Lausitz-Monopoly rezensieren. Doch während darin die Welt auf ihre Käuflichkeit reduziert wird, entfaltet der Roman alles, was darüber hinausgeht, in präzise erfassten sozial-, kultur- und industriegeschichtlichen Szenenfolgen.

Unsere Empfehlung für Sie

Jetzt den Literatur-Newsletter abonnieren

Literatur-Newsletter aus der Redaktion Jetzt "StZ Lesezeichen" abonnieren

Bücher sind Schlüssel zur Welt: Jeden Mittwochvormittag schicken wir Ihnen mit dem Newsletter "StZ Lesezeichen" eine Auswahl unserer besten Geschichten aus dem literarischen Leben nach Hause.

Vielansichtigkeit heißt, dass man nicht nur die Verhältnisse aus verschiedenen Perspektiven kennenlernt, sondern auch das, was am menschlichen Wesen hinter seinen bevorzugten Schauseiten liegt. Tom etwa hat eine Vergangenheit, in der er mit abrasierten Haaren Ausländern aufgelauert hat. Als Figur erledigt ihn das so wenig wie sein Chat-Gruppen-Aktivismus in Querdenker-Kreisen. Die christliche Ethik seiner Großmutter stiftet Halt in den vielfältigen Regime- und Ortswechseln des Jahrhunderts, gleichzeitig herrscht auf der Rückseite ihrer bewundernswert widerständigen Statur ein strenges Leistungsprinzip, auf dem die zerstörerischen Selbstzweifel ihres scheuen Sohnes gedeihen, von dem noch gar nicht die Rede war, was ihn durchaus charakterisiert. Aber man sollte niemand vorzeitig abschreiben.

Lukas Rietzschel erklärt nicht – er zeigt, was ist

Syrische Gaststudenten, denen die sozialistische Gastfreundschaft das Fürchten lehrt, korrupte Wendegewinnler, enttarnte Stasispitzel, von der Wiedervereinigung halbierte NVA-Offiziere haben ihren Auftritt. Und dann sind da noch die Raben. Im Prolog flattern sie aus der sorbischen Krabat-Sage herbei, weil sie nicht mehr mitansehen können, wie der muffige Geist der Vergangenheit wieder durch die Lande wirbelt. Am Schluss erscheinen sie Tom wieder, der als Söldner im Kampf gegen die russische Invasion der Ukraine seinen ultimativen Lebenssinn gefunden hat.

Das Buchcover von „Sanditz“ Foto: DTV

Lukas Rietzschel wurde bisher als Erklärer ostdeutscher Befindlichkeiten vereinnahmt. Aber in Wirklichkeit ist er der Phänomenologe eines im einstigen Braunkohlerevier angesiedelten Welttheaters. Hier wird nichts erklärt, sondern gezeigt, wie es ist. Und das hat seine Gültigkeit weit über den Grubenrand hinaus. „Sanditz“ legt offen, was sich unter der Oberfläche von Ideologien und Überzeugungen birgt: ein gemeinsamer Grund, von dem aus all die Verschiedenheiten, die daraus hervorgehen, erst verständlich werden, in einer ambivalenten Schönheit, über die sonst nur das Leben selbst gebietet, sofern es nicht von Baggern verschlungen wird.

Lukas Rietzschel: Sanditz. DTV. 480 Seiten, 26 Euro.

Der Autor Lukas Rietzschel

Autor
Lukas Rietzschel wurde 1994 in Räckelwitz in Ostsachsen geboren. Schon sein Debütroman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ (2018) war ein Bestseller, der für das Kino verfilmt wurde. 2021 erschien der zweite Roman „Raumfahrer“.

Auszeichnungen
Lukas Rietzschels Romane und Theaterstücke wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Gellert-Preis, dem Sächsischen Literaturpreis und dem Literaturpreis „Text & Sprache“.

Weitere Themen

Neu im Kino: „Paris Murder Mystery“: Die Geister, die sie ruft

Neu im Kino: „Paris Murder Mystery“ Die Geister, die sie ruft

In „Paris Murder Mystery“ spielt Jodie Foster eine einsame Psychoanalytikerin auf Mordermittlung – mehr Totenbeschwörung als Krimi.
Von Kathrin Horster
Theaterhaus Jazztage: Junge Löwen und alte Hasen

Theaterhaus Jazztage Junge Löwen und alte Hasen

Das Jugendjazzorchester bietet zum Abschluss der Theaterhaus Jazztage eine musikalisch bunte Reise.
Von Thomas Staiber
Akademie für Darstellende Kunst: Wie frei ist die Kunst in Baden-Württemberg, Ministerin Petra Olschowski?

Akademie für Darstellende Kunst Wie frei ist die Kunst in Baden-Württemberg, Ministerin Petra Olschowski?

Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowski liebt klare Worte. Wie steht es mit der Kunstfreiheit? Das ist am 13. April Thema in der Akademie für Darstellende Kunst.
Von Nikolai B. Forstbauer
Die Ärzte kommen nach Stuttgart: Neue Tour: Farin Urlaub und Bela B reisen 2027 von Berlin nach Berlin

Die Ärzte kommen nach Stuttgart Neue Tour: Farin Urlaub und Bela B reisen 2027 von Berlin nach Berlin

Die Ärzte spielen 2027 in Deutschland, Österreich und der Schweiz 32 Konzerte. Im Mai sind zwei Gastspiele in der Stuttgarter Schleyerhalle geplant.
Von Michael Werner
Roman „Sanditz“: Lukas Rietzschels Meisterstück zeigt in einer Art Tagebau, aus was wir sind

Roman „Sanditz“ Lukas Rietzschels Meisterstück zeigt in einer Art Tagebau, aus was wir sind

In seinem Roman „Sanditz“ gräbt sich Lukas Rietzschel durch die Schichten der Zeit. Er bietet eine Art Welttheater am Rand der Kohlegrube.
Von Stefan Kister
Belarussische Aktivistin: Maria Kalesnikava - Zurück aus der Haft auf der Bühne in Stuttgart

Belarussische Aktivistin Maria Kalesnikava – Zurück aus der Haft auf der Bühne in Stuttgart

Die Stuttgarter Musikhochschule feiert die Entlassung der Musikerin und Aktivistin Maria Kalesnikava aus der Haft in Belarus mit einem Konzertabend voller Empathie.
Von Susanne Benda
Umfangreiches Programm bei den Pfingstfestspielen 2026.

Baden-Baden Die Pfingstfestspiele als musikalischer Rosenstrauß

Die Pfingstfestspiele präsentieren Barockmusik, Wiener Klassik, Jazz – und einen konzertanten „Rosenkavalier“ mit Weltstar Jonathan Tetelman.
„Tatort“-Kritik aus Köln: „Ballauf kann auch Kanzler!“

„Tatort“-Kritik aus Köln „Ballauf kann auch Kanzler!“

Zwei Tote beim Kinderfernsehen, ein Tapir am Rande des Nervenzusammenbruchs – da war ganz schön was los beim neuen „Tatort“ aus Köln!
Von Michael Setzer
Konzert in Stuttgart: Ian Anderson hochkonzentriert – So war’s bei Jethro Tull in der Liederhalle

Konzert in Stuttgart Ian Anderson hochkonzentriert – So war’s bei Jethro Tull in der Liederhalle

Zwischen Ehrfurcht und Rock-Ekstase: Am Samstagabend gab sich die britische Rockband Jethro Tull in Stuttgart die Ehre. Setlist und Kritik vom Konzert in der Liederhalle.
Von Charlotte Haug
Konzert im Wizemann: Zurück in die 1970er – So war’s bei DeWolff und den Blues Pills in Stuttgart

Konzert im Wizemann Zurück in die 1970er – So war’s bei DeWolff und den Blues Pills in Stuttgart

In Schweden und den Niederlanden leben musikalische Traditionen fort. Zwei Bands schickten ihr Publikum am Samstag in Stuttgart energisch zurück in die 1970er Jahre.
Von Thomas Morawitzky
Weitere Artikel zu Roman kritik Video DDR Stuttgart
 
 