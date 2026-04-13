Roman „Sanditz“ Lukas Rietzschels Meisterstück zeigt in einer Art Tagebau, aus was wir sind
In seinem Roman „Sanditz“ gräbt sich Lukas Rietzschel durch die Schichten der Zeit. Er bietet eine Art Welttheater am Rand der Kohlegrube.
In seinem Roman „Sanditz“ gräbt sich Lukas Rietzschel durch die Schichten der Zeit. Er bietet eine Art Welttheater am Rand der Kohlegrube.
Der Tagebau hat sich immer weiter ins Land gefressen und irgendwann auch das Dorf erreicht, in dem die Leute gelebt haben, die man in dem neuen Roman „Sanditz“ von Lukas Rietzschel kennenlernt. Und bevor man nun das Bild zusammenzusetzen versucht, das dieser außerordentliche Roman aus verschiedenen Zeitschichten entwickelt, verweilt man am besten noch für einen Moment an der Abbruchkante.