Für viele ist sie tägliche Routine, für manche ein notwendiges Übel: die Fahrt über die Landesstraße 1198 zwischen Fellbach und Rommelshausen. Doch genau diese Strecke wird nun zur Geduldsprobe. Ab dem 14. April heißt es: Vollsperrung – und das für volle drei Wochen. Wie das Landratsamt des Rems-Murr-Kreis mitteilt, ist der Abschnitt zwischen der B 14-Anschlussstelle Fellbach-Süd und dem Ortseingang Rommelshausen betroffen.

Die Maßnahme trifft Pendler, Schüler, Busnutzer. Der Grund: gravierende Fahrbahnschäden, insbesondere im Bereich der Auffahrten zur B 14. „Die Verkehrssicherheit ist gefährdet“, heißt es aus dem Amt. Tiefe Risse, abgesackte Spuren – wer hier täglich fährt, kennt das Rütteln und Rumpeln. Nun sollen die Schäden grundlegend beseitigt werden. Eine neue Asphaltdecke soll her, stellenweise wird sogar der komplette Straßenaufbau erneuert.

Drei Wochen Baustelle, ein Ziel: Langlebigkeit für Strecke nach Fellbach

Die Arbeiten starten am kommenden Montag, 14. April, und sollen – so der ambitionierte Plan – bis zum 4. Mai abgeschlossen sein. Zwei der drei Wochen fallen in die Schulferien, was die Verkehrsbelastung verringern soll. Dennoch: Die Vollsperrung trifft den morgendlichen Pendlerverkehr mitten ins Herz.

Und nicht nur Autofahrer sind betroffen. Auch die Buslinie 211 wird während der Bauzeit umgeleitet. Die Haltestelle „Fellbacher Straße“ entfällt komplett. Fahrgäste müssen auf „Unter den Arkaden“, „Seestraße“ oder „Schafstraße“ ausweichen. Die Infos zu den geänderten Fahrplänen gibt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) heraus.

Schilderwald – die Umleitungen zwischen Fellbach und Rommelshausen

Die Umleitungsstrecke liest sich wie eine kleine Rundreise durchs Remstal:

Von Fellbach über Bühlstraße,

Eberhardstraße und alte B 1193 zur B 29,

Anschlussstelle Beinstein,

dann weiter über die L 1199 zur Landhauskreuzung

und schließlich zurück auf die L 1198 nach Rommelshausen. Für die Gegenrichtung gilt dieselbe Route.

Die Umleitungen werden ausgeschildert, verspricht das Landratsamt. Eine kleine Erleichterung für Ortskundige, eine große Verwirrung für Navigationsgeräte.

Selbst wer glaubt, dem Baustellenchaos auf zwei Rädern entkommen zu können, wird enttäuscht. Der parallel zur L 1198 verlaufende Gemeindeweg ist ebenfalls teilweise gesperrt. Der Rad- und Fußverkehr wird über die Bühlstraße, die Pfarrstraße und einen Feldweg umgeleitet. Eine Strecke, die wenig mit Komfort, aber viel mit Kompromiss zu tun hat.

Schilder weisen seit Ende März auf drohendes Verkehrschaos hin

Die Gemeinde Kernen, direkt betroffen, gibt sich machtlos. „Wir haben auf Termin und Ausführung keinen Einfluss“, betont ein Sprecher. Seit Ende März weisen Schilder auf das bevorstehende Verkehrschaos hin. Gleichzeitig wird an der Ampelanlage Bühlstraße/Rommelshauser Straße geschraubt. Ziel: den Verkehr besser steuern, Staus in Wohngebieten verhindern.

Für viele Bürger fühlt sich die Sperrung wie ein Déjà-vu an. Erst im Herbst 2024 war die Landesstraße zwischen Rommelshausen und Weinstadt gesperrt. Auch damals: Fahrbahnschäden, Risse, Spurrinnen – verursacht durch Leitungsarbeiten. Die Maßnahme dauerte fast zwei Wochen. Jetzt also Runde zwei. Diesmal mit dem Versprechen: schneller, besser, nachhaltiger.

Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Für viele bedeutet die Sperrung vor allem eins – früher aufstehen, mehr Zeit einplanen, und vielleicht auch das Auto mal stehen lassen. Das Landratsamt bittet schon einmal vorsorglich um Verständnis. Die Nerven der Pendler werden auf die Probe gestellt. Wer kann, sollte Fahrgemeinschaften bilden oder aufs Rad umsteigen – oder einfach auf bessere Zeiten hoffen.