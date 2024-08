Immer mehr Stuttgarter Clubs lassen Handykameras abkleben. Nicht so im Club Hi Life. Beim Auftritt des YouTube-Stars Ron Bielecki ist die Location brechend voll, und die Kameras der Gäste sind immer gezückt.

Als seine Mitschüler ihn wegen Übergewichts mobbten, ging er zum Krafttraining und stellte Fitness-Videos ins Netz: So beschreibt der 1998 in Berlin geborene Ron Bielecki den Beginn seiner Influencer-Karriere selbst. Irgendwann reichten ihm Bizeps und ein Sixpack aber doch nicht allein – mit Feier-Exzessen erwarb er sich den Ruf, ein „Partyhengst“ zu sein, wie ihn die Zeitung mit den großen Buchstaben nennt.

Bei „Promi Big Brother“ war er dabei, machte Werbung für Zahnschienen, Bier, eine Erotikmesse – sowie für ein virtuelles Casino, weshalb ein Strafverfahren gegen ihn wegen Aufrufs zum illegalen Glücksspiel eingeleitet wurde, das bisher zu keiner Verurteilung führte. Im Gerichtsverfahren erklärte Bielecki, das beanstandete Video gar nicht selbst hochgeladen zu haben.

Lesen Sie auch

„Ich fühl mich Disco“

Angeblich zählt der Berliner mit polnischen Wurzeln zu den reichsten Influencern in Deutschland (bei YouTube hat er eine halbe Million Abonnenten). Der 25-Jährige ist das Werbegesicht für Salitos, ein Fruchtweingetränk, weshalb er auf Clubtour unterwegs ist, bei der er Songs wie „Ich fühl mich Disco“ performt. Damit kam er jetzt auch nach Stuttgart ins Hi Life. Sein Beispiel zeigt: Je schräger, je irrer die Performance, desto höher der Marktwert und damit auch die Einnahmen dank der Internet-Portalen.

Ron Bielecki ist so cool, dass er selbst im dunklen Club Hi Life am Rotebühlplatz die Sonnenbrille aufbehält. Vom Sponsor gibt’s für alle den Salitos Moijto gratis, der als Trendgetränk des Sommers gilt. Das „Alleinstellungsmerkmal“ des Influencers mit den langen Haaren ist der „Tornado“, den er im dichten Gedränge vor mitfilmenden Handys rasant vorführt – mit einer Flasche der Marke, für die er wirbt.

Wie ein Flaschen-Tornado funktioniert

„Der Tornado ist sogar in Stuttgart entstanden“, sagt Hi Life-Chef Tim Berkemer, „allerdings in der Tequila Bar.“ Mit dem Tornado kann man eine Flasche auf ex austrinken. Dafür setzt Ron Bielecki die Flasche am Mund an, macht sodann schnelle kreisende Bewegungen mit dem Kopf, auf dass die Flüssigkeit im Inneren der Flasche zirkuliert wie ein Tornado und trinkt im vertikalen Winkel alles, was nun rausschießt, auf einmal aus.

Nächster Auftritt bei den Spitzbuben auf dem Volksfest

Ron Bielecki wird zum Cannstatter Volksfest erneut kommen, um seine Kumpels Tim Berkemer und Malo-Chef Lorenz Grohe zu besuchen. Die beiden sind die „Spitzbuben“ im Festzelt von Nina Renoldi. Der Tornado-Performer wird mit weiteren Influencern eine ganze Nachtschicht in der Spitzbubenbar übernehmen. Natürlich wird das alles gefilmt. „Wir machen es selbst“ – dies ist nämlich ein Format bei YouTube.