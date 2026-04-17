Ein Haus, das wie eine alte Garage wirkt – und genau das auch sein soll. René hat sich ein Industrie-Loft gebaut, das konsequent seinen eigenen Regeln folgt.

Auf den ersten Blick erinnert Renés Zuhause eher an eine Werkstatt als an ein klassisches Wohnhaus. Doch hinter der ungewöhnlichen Fassade steckt ein neu gebauter Bungalow, den er gemeinsam mit einem Architekten aus Moorbach entworfen hat. Sein Ziel: ein offenes Loft im Stil einer alten Industriehalle – mit sichtbaren Leitungen, Estrichboden, rostigen Stahlträgern und Trapezblech an der Decke.

Im Inneren setzt sich das Konzept konsequent fort. Ein Seecontainer dient als Kleiderschrank, Möbel bestehen aus alten Munitionskisten, und sogar Maschinenteile wurden in die Küchenzeile integriert. Im Schlafzimmer steht ein Motorrad, im Wohnraum zwei Tanksäulen – das „Garagen-Loft“ ist bewusst mehr Werkstatt als Wohnzimmer.

Nahezu alle Einrichtungsgegenstände sind recycelt oder individuell gefertigt. Vieles hat René selbst entworfen und gemeinsam mit Handwerkern umgesetzt. Gebrauchsspuren sind dabei ausdrücklich erwünscht: Sie erzählen Geschichten und verleihen den Objekten Charakter. Auch bei der Auswahl der Materialien achtet er auf Regionalität und setzt bewusst auf Produkte „made in Germany“.

Der Weg zu diesem ungewöhnlichen Zuhause begann im Januar 2023 mit dem Kauf eines Grundstücks im Hunsrück. Bereits im Juni 2024 zog René ein. Mit dem Umzug verband er einen klaren Neuanfang: Alles, was er länger als ein Jahr nicht genutzt hatte, wurde konsequent aussortiert. Heute lebt er reduziert – auch bei Kleidung und Besitz – und hat sich ein Zuhause geschaffen, das seine Lebensweise widerspiegelt.

Wann & wo läuft die Room Tour?

Die Folge „Wohnen wie in einer Garage – Renés Industrie-Loft“ läuft am Sonntag, 19. April 2026, um 05:45 Uhr im SWR. Bereits seit dem 2. März 2026 ist die Episode zudem auf YouTube verfügbar.

Was ist die SWR Room Tour?

Bei der SWR Room Tour öffnen Menschen die Tür zu ihrem ungewöhnlichen Zuhause. Bei einem ganz persönlichen Rundgang erzählen sie Details zu Ausbau, Einrichtung und Architektur und sprechen über ihre Lebensphilosophie. ARD Room Tour wird vom MDR, NDR und SWR produziert.