Ein Haus, das wie eine alte Garage wirkt – und genau das auch sein soll. René hat sich ein Industrie-Loft gebaut, das konsequent seinen eigenen Regeln folgt.
Auf den ersten Blick erinnert Renés Zuhause eher an eine Werkstatt als an ein klassisches Wohnhaus. Doch hinter der ungewöhnlichen Fassade steckt ein neu gebauter Bungalow, den er gemeinsam mit einem Architekten aus Moorbach entworfen hat. Sein Ziel: ein offenes Loft im Stil einer alten Industriehalle – mit sichtbaren Leitungen, Estrichboden, rostigen Stahlträgern und Trapezblech an der Decke.