Ein alter Bahnhof wird zum Landhaus, ein Tiny House zum Lebenstraum und eine vierköpfige Familie nutzt jeden Quadratmeter ihrer Wohnung. Die „ARD Room Tour“ zeigt Menschen, die ungewöhnliche Wege beim Wohnen gehen.
Wie wohnen Menschen, die aus wenig Raum viel machen – oder aus ungewöhnlichen Gebäuden ein Zuhause schaffen? Die Sendung „SWR Traumhaft Wohnen – Die ARD Room Tour“ öffnet am Montag, 9. März 2026, um 21 Uhr im SWR die Türen zu ganz besonderen Wohnkonzepten. In der Folge „Wohnen im halben Häuschen“ stehen vier sehr unterschiedliche Wohnträume im Mittelpunkt.