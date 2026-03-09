Ein alter Bahnhof wird zum Landhaus, ein Tiny House zum Lebenstraum und eine vierköpfige Familie nutzt jeden Quadratmeter ihrer Wohnung. Die „ARD Room Tour“ zeigt Menschen, die ungewöhnliche Wege beim Wohnen gehen.

Wie wohnen Menschen, die aus wenig Raum viel machen – oder aus ungewöhnlichen Gebäuden ein Zuhause schaffen? Die Sendung „SWR Traumhaft Wohnen – Die ARD Room Tour“ öffnet am Montag, 9. März 2026, um 21 Uhr im SWR die Türen zu ganz besonderen Wohnkonzepten. In der Folge „Wohnen im halben Häuschen“ stehen vier sehr unterschiedliche Wohnträume im Mittelpunkt.

In Konstanz lebt die Familie Gmeiner zu viert auf nur 65 Quadratmetern mitten in der Stadt. Der begrenzte Platz ist jedoch kein Hindernis: Mit cleveren Ideen, maßgeschneiderten Einbauten und vielen platzsparenden Lösungen wurde der Wohnraum immer wieder an die Bedürfnisse der Familie angepasst.

Eine ganz andere Geschichte erzählt Steffi, die einen alten Bahnhof für nur 5.000 Euro gekauft hat. Das Gebäude war lange Zeit ein Lost Place, in dem Spinnen und Vögel die einzigen Bewohner waren. Mit viel Engagement und Kreativität verwandelte sie das verlassene Gebäude in ein gemütliches Landhaus.

Auch Reinhard lebt in einem außergewöhnlichen Zuhause. Zusammen mit seiner Frau wohnt er in einem ehemaligen Bahnhofsgasthof in der Nordpfalz, der rund 150 Jahre alt ist. Als er das Haus vor 37 Jahren kaufte, befand es sich in keinem guten Zustand. Vieles hat er selbst renoviert und so nach und nach ein besonderes Zuhause geschaffen.

Ein besonders kompaktes Wohnkonzept zeigt Pénélope aus Endersbach bei Stuttgart. Ihr Traum war es, im Alter ein eigenes Haus zu besitzen, aus dem sie niemand verdrängen kann. Diesen Wunsch hat sie sich mit einem Tiny House auf 28 Quadratmetern erfüllt – klein, aber ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Die „ARD Room Tour“ zeigt in jeder Folge ungewöhnliche Wohnideen und persönliche Lebensgeschichten. Die Bewohner öffnen ihre Türen und geben Einblick in Häuser und Wohnungen, die oft ebenso kreativ wie individuell gestaltet sind. Ein Blick durchs Schlüsselloch in ganz besondere Wohnträume. Zu sehen am Montag, 9. März 2026, um 21 Uhr im SWR,