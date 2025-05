Auf dem Rosenmarkt kann man am Wochenende in Waiblingen auch Pflanzen tauschen und Wissenswertes rund um die Schafhaltung erfahren.

Tomaten, Gurken, Paprika – Gemüse aus dem eigenen Garten schmeckt einfach am besten. Beim Pflanzentauschtag in Waiblingen, der dieses Mal direkt auf dem Rosenmarkt stattfindet, gibt es am Samstag, 24. Mai, zwischen 10 und 13 Uhr Gelegenheit dazu, verschiedenste Setzlinge zu tauschen und zu ergattern.

Auch schöne Staudenableger und so manche andere Pflanze sind an diesem Tag am gemeinsamen Informationsstand der Initiative Waiblingen klimaneutral und des BUND auf dem Eva-Mayr-Stihl-Platz zu haben. Außerdem erwartet Besucher ein Quiz zum Thema Umwelt und Natur, für Kinder gibt es ein Glücksrad.

Naturschutz und Schafhaltung

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gibt es zudem jede Menge Informationen zum Thema Naturschutz und Schafhaltung. Am Stand ist dann Christine Brencher, die den im vergangenen Jahr mit dem Kulturlandschaftspreis 2024 ausgezeichneten Schafwanderweg in Kernen aufgebaut hat. Dank ihres Engagements beweiden dort nun alte Schafrassen die Streuobstwiesen.

Am Stand auf dem Rosenmarkt gibt es am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr Informationen über lokale Schäfereien und ihren Einsatz für Streuobstwiesen. Zur Unterstützung dieses traditionellen Handwerks werden Schafwollpellets, die zur Bodenverbesserung eingesetzt werden können, verkauft, außerdem sind Felle, gerauchte Wurst und Dosenwurst im Angebot. Die Einnahmen des Verkaufs fließen in lokale Klima- und Umweltschutzprojekte, über die es am Stand auch Informationen gibt.