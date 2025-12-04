Raoul Roßmann nimmt im AfD-Streit den Konkurrenten dm in Schutz. Der Verband der Familienunternehmer hatte sich zuvor nach harscher Kritik von der AfD distanziert.
Raoul Roßmann, Chef der Drogeriekette Rossmann, hat den Konkurrenten dm im Streit um die Haltung der Wirtschaft zur AfD in Schutz genommen. „Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich zutiefst bedauere, wie unser Austritt aus dem Verband der Familienunternehmer instrumentalisiert wurde, um auch die aufrechte Haltung von dir, Christoph, und von dm zu verunglimpfen“, sagte der 40 Jahre alte Unternehmer in einem Gespräch mit dem dm-Chef Christoph Werner (53) in der Wochenzeitung „Die Zeit“.