Hätten Sie’s gewusst? Der Rot- und Schwarzwildpark mit seinen vielen Methusalem-Bäumen gilt landesweit als Paradies für Juchtenkäfer und andere „Urwaldreliktarten“.
17.02.2026 - 15:54 Uhr
Was macht eigentlich der Juchtenkäfer? Bundesweit bekannt wurde das selten vorkommende Krabbeltier in der Auseinandersetzung um das Bahnprojekt Stuttgart 21. Damals, 2011 und 2012, mussten 173 alte Bäume im Schlossgarten weichen, die dem Juchtenkäfer gute Lebensbedingungen boten – 105 wurden gefällt, 68 verpflanzt, 51 davon existieren noch. Im Naturpark Schönbuch wurde zudem eine „Sonderfläche“ ausgewiesen. „Das Vorkommen und die zukünftigen Aussichten für den Käfer dort sind erfreulich“, sagt Kathrin Klein, Försterin und Sprecherin des Forstbezirks Schönbuch.