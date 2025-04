Rote Wand in Lech am Arlberg

Die Rote Wand ist ein ganz besonderer Ort in einem Dorf bei Lech. Es ist Sternelokal, Culinary Lab, Wirtshaus – und vor allem Talentschmiede. Zu Besuch in einem kulinarischen Kompetenzzentrum und bei einem Mann mit einem Traum.

Anja Wasserbäch 24.04.2025 - 00:00 Uhr

Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das auch haben“, sagt Josef Walch, den alle Joschi nennen. Walch ist ein Mann, der durch seine Statur, seine markante schwarzumrandete Brille, einen feinen österreichischen Humor und eine unglaubliche Leidenschaft für Kulinarik auffällt. Man könnte es mit einer kindlichen Sturheit vergleichen, die sich der 63-jährige Hotelier bewahrt hat. Sein Traum: den alpinen Geschmack im österreichischen Dorf Zug bei Lech am Arlberg zu etablieren. In seinem Haus, das alle als Rote Wand kennen, weil es in Sichtweite eben diesen hohen Berg im Lechquellengebirge gibt, spielt Kulinarik eine große, ach was, sehr große Rolle. Neben der Hotel- und Wirtshausküche, mit dem legendären Fondue seit mehr als 60 Jahren, gibt es den gehobenen Chef’s Table mit Küchenchef Julian Stiegler und eben das Culinary Lab, das kulinarische Labor.