Ein Juwelier in Stuttgart wird von einem Mann mit einem Beil überfallen. Ein Video zeigt die Festnahme wenig später.
31.03.2026 - 14:31 Uhr
Ein 47 Jahre alter Mann hat laut Polizei einen Juwelier an der Königstraße in Stuttgart mit einem Beil überfallen – jetzt zeigt ein Video seine Festnahme wenig später am Rotebühlplatz. Zuvor habe er das Geschäft – bewaffnet mit seinem Beil – betreten und sich die Waren zeigen lassen. Eine 19-jährige Mitarbeiterin wurde laut Polizei beim Anblick des Beils misstrauisch, flüchtete in ein Büro und rief die Polizei.