Rotes Kreuz Böblingen Betriebsrat äußert sich erstmals über Führungskrise – und redet Klartext
20.05.2026 - 16:23 Uhr
Nach den Berichten über die Führungskrise beim DRK-Kreisverband Böblingen meldet sich nun erstmals der Betriebsrat Michael Maier zu Wort. Er vertritt die Interessen der Belegschaft im Rettungsdienst und wurde kürzlich mit deutlicher Mehrheit wieder in sein Amt gewählt. Maier bestätigt im Gespräch mit unserer Zeitung Probleme beim Betriebsklima und kritisiert indirekt die Zusammenarbeit mit Kreisgeschäftsführer Wolfgang Hesl.