Rotes Kreuz Böblingen Betriebsrat spricht Klartext: Mitarbeiter verunsichert
Nach der hohen Fluktuation auf der Führungsebene meldet sich der Betriebsrat Michael Maier zu Wort. Er bestätigt eine Verunsicherung in der Belegschaft.
Nach der hohen Fluktuation auf der Führungsebene meldet sich der Betriebsrat Michael Maier zu Wort. Er bestätigt eine Verunsicherung in der Belegschaft.
Nach den Berichten über die Führungskrise beim DRK-Kreisverband Böblingen meldet sich nun erstmals der Betriebsrat Michael Maier zu Wort. Er vertritt die Interessen der Belegschaft im Rettungsdienst und wurde kürzlich mit deutlicher Mehrheit wieder in sein Amt gewählt. Maier bestätigt im Gespräch mit unserer Zeitung Probleme beim Betriebsklima und kritisiert indirekt die Zusammenarbeit mit Kreisgeschäftsführer Wolfgang Hesl.