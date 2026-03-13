Rotes Kreuz in Böblingen Kritik an DRK-Chef: Harscher Führungsstil?
Mitarbeiter werfen dem Geschäftsführer Wolfgang Hesl vor, mit ruppigen Methoden die Böblinger Kreisgeschäftsstelle des Roten Kreuzes zu führen. Die Stimmung ist mies.
Mitarbeiter werfen dem Geschäftsführer Wolfgang Hesl vor, mit ruppigen Methoden die Böblinger Kreisgeschäftsstelle des Roten Kreuzes zu führen. Die Stimmung ist mies.
Das Rote Kreuz im Kreis Böblingen kommt nicht zur Ruhe. Im Februar berichtete unsere Zeitung zu Führungswechseln im Rettungsdienst und Terminen vor dem Arbeitsgericht. Nun mehren sich Stimmen im Roten Kreuz, die von einem miesen Betriebsklima zeugen. Und das in einer Organisation, die sich eigentlich ganz anderen Werten verschrieben hat. Helfen, ohne zu fragen, wem – dieser eherne Grundsatz prägt die Rotkreuzarbeit seit mehr als 160 Jahren. Doch, gilt dieser hohe Anspruch noch für den Ableger in Böblingen?