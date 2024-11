Seit mehr als 100 Jahren gibt es die berühmte Herbertstraße auf St. Pauli. Die Eingänge zur Straße sind mit Toren versperrt. Nun müssen diese saniert werden.

dpa 04.11.2024 - 08:09 Uhr

Hamburg - Am frühen Morgen haben die Arbeiten am Sichtschutz an der berühmten Hamburger Bordellgasse Herbertstraße in St. Pauli begonnen. Die Tore an der Ostseite (Zugang Davidstraße) wurden ab- und ein provisorischer Sichtschutz aufgebaut. Bis Freitag soll eine neue Toranlage stehen. Der bisherige Sichtschutz werde dem Museum für Hamburgische Geschichte als wichtiges stadthistorisches Zeugnis zur Verfügung gestellt, teilte das Bezirksamt Hamburg im Vorfeld mit.