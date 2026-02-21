Rotsperre nach Derby: Mehmet Gündüz äußert Reue und Kritik

Herr Gündüz, waren Sie am vergangenen Wochenende trotz Ihrer Sperre mit dem Team beim Auswärtsspiel?

Ich war auf einer Beerdigung, deswegen war ich leider nicht beim Spiel. Wir haben leider verloren, dann kriegt man den Liveticker trotzdem mit und das macht natürlich sehr traurig.

Wie ist das Gefühl, nur zuschauen zu können?

Tatsächlich schwierig, man fiebert ja mit. Man kann von außen wenig beitragen, nicht mithelfen zu können tut schon weh. Wenn man dann noch verliert, ist es doppelt bitter.

Was würde mehr schmerzen? Bei einem Sieg nicht mitzufeiern oder bei einer Niederlage nichts tun zu können?

Bei einer Niederlage nichts zu tun können. Ich hasse es zu verlieren, dagegen würde ich lieber etwas tun wollen. Ich interpretiere meine Rolle in der Mannschaft so, dass ich versuche, die Jungs zu motivieren und ihnen sportlich und mental als Rückhalt zu dienen.

Lassen Sie uns auf den Platzverweis zurückblicken. Was ging in dem Moment in Ihnen vor?

Wir haben verloren. Es war ein emotionales Spiel, mein Bruder hat sich in dem Spiel die Nase gebrochen. Es war allgemein hitzig, dann habe ich gesehen, wie der Gegenspieler drei Sekunden nach Abpfiff jubelnd auf unsere Bank zuläuft. Da habe ich mich dazu verleiten lassen, das nicht zu akzeptieren und zu sagen ‚Gewinn richtig und geh nicht zu unserer Bank‘. Dann habe ich ihn nett darauf hingewiesen, dass er sich von unserer Bank wegbewegen soll und ihn zur Seite geschubst. Ich habe ihm gesagt, er soll sich mit seinen Kameraden freuen und nicht vor unserer Bank und in Richtung unserer Fans dumme Handgesten machen. Mehr war da nicht. Man kann schlecht gewinnen und was ich gemacht habe, war dann schlecht verlieren und meine Bank verteidigen.

Konnten Sie die Entscheidung des Schiedsrichters nachvollziehen?

Nein, gar nicht, ich war ziemlich schockiert. Ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet. Ich bin auch nicht mit der Intention hingegangen, ihm etwas Böses zu tun. Ich wollte nur, dass er von unserer Bank weggeht. Aber ich wollte mich auch nicht aufregen, es bringt ja nichts. Ich habe mich am Ende des Tages selbst bestraft, es war unklug, ich hätte wegbleiben sollen. Aber fair fand ich die Entscheidung trotzdem nicht, für mich viel zu hart. Ich weiß nicht, ob man eine Rote Karte kriegen muss, wenn man ihn von seiner eigenen Bank verweist, das glaub ich weniger.

Auch Trainer Oliver Kudera war mit dem Platzverweis gegen Gündüz unzufrieden. Foto: Andreas Gorr

Bereuen Sie Ihr Handeln?

Selbstverständlich bereue ich mein Handeln. Ich habe ein sehr gutes Spiel gemacht, auch die letzten zehn Wochen war ich immer als Stütze da. Ich habe die Rote Karte bekommen, indem ich jemanden zu Recht gewiesen habe, der es danach eh nicht besser macht – im nächsten Spiel wahrscheinlich genauso drauf ist. Ich bereue es auf jeden Fall, die Strafe ist ja nur für mich. Alle anderen stehen wieder auf dem Platz und spielen Fußball und ich darf von draußen zugucken. Deswegen würde ich es nicht noch mal machen wollen. Gleichzeitig finde ich, dass jemand, der falsch agiert, auch mal zurechtgewiesen werden sollte. Mehr hab ich nicht getan und dann unrechtmäßig nicht mehr auf dem Platz zu stehen, da muss man schlucken. Ich bin alt genug, muss da intelligenter handeln und wegbleiben.

Gab es nach dem Spiel eine Aussprache mit dem Gegenspieler?

Es gab keine Aussprache, ehrlicherweise wollte ich danach auch keinen Kontakt haben. Es war ja auch nichts Persönliches gegen ihn. Egal welcher Spieler, es gehört sich nicht, an der Bank zu jubeln.

Wie lange müssen sie noch aussetzen?

Die Sperre ist auf zwei Spiele datiert. Ich setze noch das nächste Spiel aus und danach bin ich wieder frei.