Rotsperre nach Derby Mehmet Gündüz äußert Reue und Kritik
Nach dem Spiel gegen den TSV Münchingen sah der Torwart des TSV Heimsheim die Rote Karte. Er spricht im Interview über seine Sperre und kritisiert auch die anderen Beteiligten.
Herr Gündüz, waren Sie am vergangenen Wochenende trotz Ihrer Sperre mit dem Team beim Auswärtsspiel?