Die Theaterwelt, Museen und vielen anderen Kulturschaffenden sehen sich mit Spardiktaten der Politik konfrontiert. Die Folgen werden alle spüren – nicht nur die Akteure, auch das Publikum.

Adrienne Braun 23.12.2024 - 11:12 Uhr

Gewöhnlich geht es in Museen ruhig und gesittet zu. Anders in der Berliner Nationalgalerie, in der der der Direktor kürzlich bei einer Vernissage gnadenlos niedergebrüllt wurde. Die Künstlerin Nan Goldin, selbst jüdisch, hatte gerade noch in ihrer Rede Israels Vorgehen in Gaza kritisiert. Danach brach das Chaos aus, mit Sprechchören und Bannern wurde die Veranstaltung torpediert.