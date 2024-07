Rottenburg am Neckar

Zwei Autos stoßen zusammen, das Unfallopfer flüchtet. Laut Polizei ist der Mann alkoholisiert und hat bereits am Vortag Unfallflucht begangen. Ein Zeuge verhindert einen weiteren Unfall.

red/dpa/lsw 13.07.2024 - 14:45 Uhr

Nachdem ein 67 Jahre alter Autofahrer in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) Opfer eines Unfalls geworden ist, hat die Polizei mehrere Delikte bei dem Mann festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann nach dem Zusammenstoß einfach weiter. Später stellten Polizisten fest, dass der Mann mutmaßlich betrunken war und bereits am Tag zuvor Unfallflucht begangen hatte.