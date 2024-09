Ein Mann sticht wahllos auf Passanten ein. Dabei stirbt ein 32-Jähriger, ein weiterer Mann wird verletzt. Der mutmaßliche Täter soll „Allahu Akbar“ gerufen haben.

red/dpa 20.09.2024 - 18:26 Uhr

Die Messerattacke in den Niederlanden mit einem Todesopfer hat vermutlich einen terroristischen Hintergrund. Der 22-jährige Festgenommene werde des „Mordes und Mordversuches mit einem terroristischen Motiv“ verdächtigt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann hatte am Donnerstagabend in der Hafenstadt Rotterdam nach Angaben der Polizei mit einem Messer Passanten angegriffen. Ein Mensch war bei dem Vorfall getötet und ein weiterer schwer verletzt worden.