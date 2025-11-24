Ein Mann tötet seine Mutter und wird wegen Totschlags verurteilt – obwohl die Staatsanwaltschaft ein Mordurteil forderte. Nun wendet er sich an das oberste deutsche Gericht.
24.11.2025 - 13:56 Uhr
Nach der Verurteilung wegen Totschlags an seiner Mutter zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren hat ein 21-Jähriger Revision gegen das Urteil eingelegt. Die Staatsanwaltschaft Rottweil bestätigte, dass die Revision am vorigen Mittwoch, am letztmöglichen Tag innerhalb der Frist, eingegangen sei. Das Urteil werde nun vom Bundesgerichtshof (BGH) überprüft. Zunächst hatte der „Schwarzwälder Bote“ berichtet.