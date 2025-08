Karl-May-Festspiele Karl May: Der Sachse, der Old Shatterhand war

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg locken an vier Tagen in der Woche mehrere Tausend Menschen an den Kalkberg. Am Sonntag wurde eine besondere Besuchermarke geknackt - etwas später als 2024. Wer war dieser Karl May? Ein Blick zurück.