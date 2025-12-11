Schnell bleibt nach dem Essen die eine oder andere Roulade übrig. Im Kühlschrank halten sich diese mehrere Tage, aber kann man Rouladen auch einfrieren? Worauf man achten sollte, erfahren Sie hier.
11.12.2025 - 14:55 Uhr
Grundsätzlich können Rouladen eingefroren werden. Wer dabei auf ein paar Dinge achtet, bei dem ändert sich auch geschmacklich an den Rouladen nichts. Einzig die Füllung wird durch das Einfrieren meist etwas weicher, was oft aber nicht weiter als störend empfunden wird. Damit Rouladen auch nach dem Einfrieren Geschmack und Konsistenz behalten, sollte auf die folgenden Dinge geachtet werden: