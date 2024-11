Kapitalanlage ist nicht gleich Kapitalanlage. Bei größeren Vermögen spricht man auch vom Wealth Management. Darunter versteht die Finanzwelt die Verwaltung und Vermehrung von Vermögen, kombiniert mit einer Finanzplanung, Anlageberatung sowie Steueroptimierung, Nachlassplanung und Risikomanagement. Wealth Manager entwickeln mit ihren Kunden langfristige Strategien, die auf individuelle Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Ziel ist es, Vermögen zu schützen, zu steigern und über Generationen zu erhalten. Gleich vier Experten aus dem Bereich Wealth Management standen beim Round Table im Pressehaus Stuttgart dem Wirtschafts- und Finanzjournalist Heimo Fischer Rede und Antwort.

Politik beeinflusst Finanzmärkte stark

Silke Siegel-Kirschenmann, Leiterin Wealth Management Stuttgart bei der BW-Bank, kommt direkt auf den Punkt. Die große Politik beeinflusse die Finanzmärkte stark. Dennoch: Geopolitische Unsicherheiten habe es schon immer gegeben, genauso wie kurzfristige Lösungen selten seien.

Hinzu komme aus Ihrer Sicht, dass die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen die aktuell vorherrschende Unsicherheit zusätzlich verstärke, da sich amerikanische Investoren von einem Sieg Donald Trumps mehr erwarten, als von einem Erfolg von Kamala Harris. Die Folge: Strafzölle könnten Europas schwaches Wirtschaftswachstum weiter bremsen. Auch Klimawandel, Regulierungen und technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz stellten Herausforderungen dar, sagt Siegel-Kirschenmann.

Dann doch lieber abwarten und Vorsicht walten lassen, hakt Heimo Fischer ein? Nein, insistiert Johannes Ehmann, Gebietsleiter Wealth Management & Private Banking bei der Commerzbank AG. Trotz Krisen und Unwägbarkeiten sei es wichtig, investiert zu bleiben und breit zu diversifizieren. Der Technologiebereich konsolidiere sich, so Ehmann, die Themen rund um die Künstliche Intelligenz würden die Märkte weiterbewegen. Alles in allem erwarte das Wealth Management der Commerzbank einen „spannenden Herbst“.

Viele Prognosen passen sich im Laufe der Zeit den Realitäten an

Gibt es in diesen Zeiten überhaupt noch sichere Vorhersagen, stellt Heimo Fischer die Frage an die Runde. Die Praxis zeige, dass sich viele Prognosen im Laufe der Zeit der Realität anpassen. Es sei eine Zeit des Umbruchs. In schwierigen Marktphasen zähle aber der langfristige Blick, betont Markus Heilig, Geschäftsbereichsleiter bei der Bethmann Bank. Es habe in der Vergangenheit viele Krisen auf der Welt gegeben. Am Ende zeige sich aber stets, dass es gut gewesen sei, investiert zu haben. Gerade auch in einer Transformationsphase der Wirtschaft – wie zurzeit –, sei es wichtig, nicht an der Seite zu stehen. Heilig weiter: Der langfristige Blick habe sich gerade auch in schwierigen Marktphasen für die Anleger bewährt.

Inflation nach wie vor das beherrschende Thema

Doch was bewegt die Anleger aktuell am meisten? Noch vor Themen wie Migration oder Wohnungsmangel sei es die Inflation, zitiert Joachim Wolfangel, Niederlassungsleiter der Quirin Privatbank in Stuttgart, aus einer aktuellen Studie. Die kommenden Monate würden spannend werden. Einerseits müsse die Inflation bekämpft, andererseits die Wirtschaft angekurbelt werden. Viele Ökonomen und Journalisten verharmlosten die Angst der Menschen vor einer hohen Inflation, was ein Fehler sei. Mit Blick auf die aktuelle geopolitische Situation rücke das Thema Inflation zwangsläufig in den Hintergrund, sagt Wolfangel. Eine geringere Inflationsrate bedeute jedoch keinesfalls sinkende Preise, sondern langsamer steigende Preise. Die Kosten für Energie und Lebensmittel steigen weiter stark. Doch auch Wolfangel macht Hoffnung: „Der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist immer jetzt.“

Welche Risiken entstehen, wenn aus lauter Inflationsangst die Politiker auf die Schuldenbremse drücken anstatt die Wirtschaft anzukurbeln, fragt der Moderator? Silke Siegel-Kirschenmann nennt dies ein „schwieriges Thema“ und illustriert die Situation mit einem Beispiel: Italien und Frankreich hätten bereits eine hohe Verschuldungsquote. Einerseits sollen Schulden gemacht werden, um die Wirtschaft anzukurbeln, auf der anderen Seite will man sparen. Entscheidend sei, wo sich der Staat verschuldet. Was gebraucht werde, seien mehr Investitionen, respektive Subventionen in zukunftsgerichtete Technologien, die die Unternehmen weiterbringen, fordert sie.

Wirtschaft: Die Stimmung ist schlecht

Die Lage sei nicht gut, aber die Stimmung ist noch schlechter, wirft Markus Heilig ein Schlaglicht auf die aktuelle Situation. In der wirtschaftlichen Entwicklung stecke immer ein bisschen Psychologie. Manchmal bekomme man den Eindruck, die Politik setze alles daran, dass es immer langsamer vorangehe. Mit Blick auf die Staatsschulden warnt der Experte, dass Schulden mit Maß und Weitsicht wichtig seien, es aber auch eine Verpflichtung gegenüber der nachfolgenden Generation gebe und nicht alles in der heutigen Zeit verpulvert werden dürfe. „Auch die nachfolgende Generation wird Krisen zu bewältigen haben“, ist er sicher. Stattdessen plädiert Heilig dafür, mehr privates Kapital zur Steigerung der Produktivität einzusetzen.

Stichwort Bürokratie. Fast täglich hört Joachim Wolfangel von seinen Kundinnen und Kunden von der überbordenden Regelwut, die über der Wirtschaft schwebe wie ein Damoklesschwert. Viele Unternehmen müssten mittlerweile einen großen Teil des Tages damit zubringen, der Bürokratie Herr zu werden, anstatt produktiv zu sein, so die Erfahrung Wolfangels aus der Praxis.

Allerdings werde Deutschland schlechter geredet als es ist, sagt er. Zustimmung aus der Runde. Die politischen Rahmenbedingungen seien definitiv nicht sehr gut, gleichzeitig sei mit Blick auf die Vermögensanlage zu analysieren, dass 82 Prozent der Umsätze der deutschen DAX-Unternehmen im Ausland getätigt werden. Deshalb bleibe es sinnvoll, sein Portfolio zu diversifizieren. Zumal die Märkte die geopolitische Lage nüchtern einschätzten. So schlimm die Situation sei, aus Anlegersicht sei es auch in der Vergangenheit falsch gewesen, aus Angst um sein Vermögen zu verkaufen.

Langfristig investieren – statt kurzfristig reagieren

Diese Aussagen greift Johannes Ehmann mit einem Zitat von Kenneth Fisher, einem US-amerikanischen Investment-Analysten, auf, der den Satz (hier ins Deutsche übersetzt) prägte: "Zeit am Markt ist besser, als Timing am Markt". Was bedeutet, es ist im Allgemeinen effektiver und weniger riskant, sein Geld konsequent zu investieren und langfristig an seinen Investitionen festzuhalten, als zu versuchen, kurzfristige Marktschwankungen vorherzusagen und häufige Geschäfte zu tätigen.

Denn die wenigsten würden es schaffen, rechtzeitig auszusteigen und rechtzeitig wieder einzusteigen. Es sei zudem ein Trugschluss, heutige ökonomische Daten in die Zukunft zu projizieren. Die Börse macht das auch nicht, sagt Joachim Wolfangel. Der Aktienhandel spiegelt demnach die reine Erwartungshaltung an die Zukunft.

Im zweiten Teil des Round Table im Stuttgarter Pressehaus ging es um das Thema: Gibt es die eine Anlagestrategie? Und wie arbeiten Wealth-Manager in einer immer komplexeren Finanzwelt, um ihren Kunden ein Optimum an Information bieten zu können?

Anleger haben es schwer: Eine Vielzahl an Informationen prasselt auf sie nieder, doch welche Strategie folgt daraus? Zuerst einmal sei die persönliche Situation des Kunden wichtig, so Silke Siegel-Kirschenmann, Leiterin Wealth Management Stuttgart bei der BW-Bank, dann die jeweilige Risikobereitschaft, schließlich, ob er sich selbst um seine Anlage kümmern möchte oder es einer Bank oder dem Family Office überlässt. Dann schaut sich der Berater oder die Beraterin die Marktlage an und überlegt sich, wie sich die vorgeschlagenen Anlagen am besten diversifizieren lassen. Also, wie streut man das Vermögen in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Gold. Immobilien seien im Südwesten eine gute Investition.

Im Vergleich zu anderen Ländern legen die Deutschen immer noch viel zu konservativ an, sagt Markus Heilig, Geschäftsbereichsleiter bei der Bethmann Bank. So sei eine gängige Meinung, nur so viel in Aktien anzulegen, wie man lange Zeit an Kapital frei verfügbar habe. Das sei nicht unbedingt sinnvoll. Dadurch verpassten die Anleger oft Renditen, die am Kapitalmarkt möglich sind. Das zeige eine aktuelle Statistik: Während in Deutschland knapp 14 Prozent direkt in Aktien investierten, liegt der Aktienanteil in den USA bei weit über 50 Prozent.

Dem stimmt Johannes Ehmann, Gebietsleiter Wealth Management & Private Banking bei der Commerzbank AG ausdrücklich zu. Laut einer Studie legten 69 Prozent der Deutschen zwar Geld auf die Seite, aber lediglich jeder Vierte habe eine Anlagestrategie. Was auch daher rühre, dass bei der Geldanlage das Thema Sicherheit nach wie vor hohe Relevanz besitze.

Keiner wird in drei Monaten am Kapitalmarkt reich

Viele Anleger würden hier zu kurz denken. Ehmann gibt zu bedenken, dass keiner nach drei Monaten am Kapitalmarkt reich werde. Um vernünftige Renditen zu erzielen, müsste man langfristiger denken und strukturiert mit einem klaren Plan vorgehen.

Existieren denn sichere Geldanlagen mit annehmbarer Rendite, will Moderator Heimo Fischer von der Expertenrunde wissen? Die Antwort unisono: Natürlich gebe es Anleihen, für die man Zinsen bekommt. Lange Zeit sei das nicht so gewesen. Es sei jedoch notwendig, den Kunden im Gespräch zu fragen, was er mit seinem Geld vorhabe, lenkt Joachim Wolfangel, Niederlassungsleiter der Quirin Privatbank Stuttgart den Fokus auf einen wichtigen Punkt. Was sind die Wünsche, was die Ziele der Kundin oder des Kunden? Bringe man eine gewisse Risikobereitschaft mit und könne man Schwankungen ertragen, sollte man nicht mit angezogener Handbremse fahren, sondern dieses Risiko auf sich nehmen.

Wie viel Gold ist in einem Depot sinnvoll?

Und wie steht es mit Gold, fragt Heimo Fischer? Ehmann empfiehlt Gold als „langfristigen Inflationsschutz“, es erhalte die Kaufkraft und stabilisiere das Depot. Für Silke Siegel-Kirschenmann hingegen nur als Beimischung von fünf bis 20 Prozent im Depot geeignet. Gold habe keine Produktivität und gehöre nicht zur strategischen Asset-Allokation seines Hauses, argumentiert Joachim Wolfangel.

Fischer lenkt die Debatte hin zu einer Frage, die in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz kommt: Banken spielen bei der Nachfolgeplanung einer Firma eine zunehmend wichtigere Rolle. Immer öfter holen sich vermögende Privatkunden aber auch Unternehmen Rat bei ihrem Berater, wenn es um das Vererben geht. Oder darum, wer die Nachfolge in der Unternehmensführung antritt. Joachim Wolfangel ist es wichtig zu betonen, dass gegenseitiges Vertrauen eine hervorgehobene Rolle spielt. Kunden suchten Unterstützung und schätzten die Expertise und das Netzwerk von Bankhäusern.

Ein zentrales Thema im Wealth Management sind längst auch Stiftungen. Markus Heilig erklärt, die Bethmann Bank betreue seit Jahren verschiedene Stiftungen. Großes Vermögen repräsentiere nicht nur eine Zahl, sondern auch immer eine Lebensleistung. Zu den Leistungen seiner Bank gehören die Anlage des Finanzvermögens, die Entwicklung von Anlagerichtlinien und die Auswahl rechtssicherer Anlagen.

Auch Johannes Ehmann sieht die Nachfolgeplanung als wachsendes Thema. Die Bank habe dafür speziell ausgebildete Finanzplaner. Sie betrachtet die Nachfolgeplanung als Verpflichtung, die vom Enkelkind bis zum Unternehmen reicht. Johannes Ehmann dazu: Wichtig ist, rechtzeitig mit der Planung zu beginnen, da dies ein langfristiger Prozess sei. Für die Gründung einer Stiftung bestünden mehrere Ansätze. Etwa, wenn kein Nachfolger vorhanden sei, der Fortbestand eines Unternehmens gesichert werden soll oder wenn sich der Stiftungsgeber sozialen Zwecken verbunden fühle.

Stiftungen haben einen hohen Stellenwert

Bei der BW-Bank besitzt dieses Thema ebenfalls einen hohen Stellenwert. Das Institut betreut zahlreiche große Stiftungen im Land und hat eine eigene Stiftungsabteilung, die dem Wealth Management zuarbeitet. Stiftungen lägen im Trend und fördern wichtige gesellschaftliche Zwecke, sagt Silke Siegel-Kirschenmann. Nicht jeder hat genügend Eigenkapital, um eine eigene Stiftung zu gründen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich mit einer Zustiftung an einer bestehenden zu beteiligen.

Die Wortbeiträge dokumentieren plastisch, wie das Thema Nachfolge in der Beratung an Bedeutung zugenommen hat. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 45 Prozent der über 55-Jährigen vermögenden Kunden kein Testament haben und sich kaum grundlegende Gedanken dazu gemacht haben, beleuchtet Johannes Ehmann die aktuelle Praxis. Die Quirin Privatbank arbeitet mit Kunden daran, diese Aufgaben zu erledigen, sagt Joachim Wolfangel.

Auch Markus Heilig hat festgestellt, dass Fragen wie die über eine Generalvollmacht oder ein Testament von den Kunden nicht selten hinausgeschoben würden.

Die Expertenrunde war einhellig der Meinung, dass die Kundinnen und Kunden weiter für dieses hochaktuelle Thema sensibilisiert werden müssten. Nach fast zwei Stunden eingehender Diskussion rund um das Thema Wealth Management beendete Heimo Fischer die Runde.

Fortsetzung folgt? Warum nicht! Am Ende waren sich alle einig, die Gespräche im nächsten Jahr an gleicher Stelle fortzusetzen. Und vielleicht gibt es dann auch ein paar positivere Welt-Nachrichten.

