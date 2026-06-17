Hüte, Pferde, Tradition: Zum Auftakt des berühmten Royal Meetings standen in Ascot vor allem die Royals im Mittelpunkt. Die sportlichen Ergebnisse rückten dabei fast in den Hintergrund.
17.06.2026 - 09:02 Uhr
Mit der traditionellen Royal Procession hat in Ascot die wohl prominenteste Rennwoche Großbritanniens begonnen. König Charles III. und Königin Camilla trafen am ersten Tag des Royal Meetings in einer offenen, von Pferden gezogenen Kutsche auf der Rennbahn ein. Begleitet wurden sie von weiteren Mitgliedern der königlichen Familie. Für viele Besucher ist dieser Moment seit jeher mindestens so wichtig wie die Rennen selbst.