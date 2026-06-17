Hüte, Pferde, Tradition: Zum Auftakt des berühmten Royal Meetings standen in Ascot vor allem die Royals im Mittelpunkt. Die sportlichen Ergebnisse rückten dabei fast in den Hintergrund.

Mit der traditionellen Royal Procession hat in Ascot die wohl prominenteste Rennwoche Großbritanniens begonnen. König Charles III. und Königin Camilla trafen am ersten Tag des Royal Meetings in einer offenen, von Pferden gezogenen Kutsche auf der Rennbahn ein. Begleitet wurden sie von weiteren Mitgliedern der königlichen Familie. Für viele Besucher ist dieser Moment seit jeher mindestens so wichtig wie die Rennen selbst.

Royal Ascot gilt als eines der gesellschaftlichen Großereignisse im britischen Kalender. Fünf Tage lang treffen Pferdesport, Mode und Monarchie aufeinander. Besonders am ersten Tag richtet sich der Blick traditionell auf die Ankunft des Königshauses: Zylinder, helle Sommerkleider, auffällige Hüte und die Fahrt in den historischen Landau-Kutschen gehören fest zum Bild der Veranstaltung.

Auf den Bildern vom Auftakt zeigt sich König Charles im klassischen grauen Cutaway mit schwarzem Zylinder. Königin Camilla erschien in einem hellen Ensemble mit großem weißen Hut und floralen Details. Auch Prinzessin Anne war unter den Gästen und fiel mit einem farbig gemusterten Outfit sowie einem hellen Hut auf. Die Royals verfolgten das Geschehen nicht nur von der Tribüne aus, sondern nahmen auch an Programmpunkten rund um die Rennbahn teil.

Die enge Verbindung zwischen Ascot und der Monarchie reicht weit zurück. Die Rennbahn wurde 1711 von Königin Anne gegründet. Seitdem wird Ascot vom britischen Königshaus unterstützt. Das sommerliche Royal Meeting erhielt 1911 offiziell den Status einer königlichen Woche. Bis heute zählt die Veranstaltung zu den sichtbarsten Terminen, bei denen sich das Königshaus öffentlich in einem traditionellen, stark ritualisierten Rahmen zeigt.

Sportlich begann die Rennwoche mit mehreren Entscheidungen auf höchstem Niveau. Im Mittelpunkt des ersten Renntages stand unter anderem das St James’s Palace Stakes, das Bow Echo nach einem engen Finish für sich entschied. Auch in weiteren Rennen gab es Überraschungen, darunter den Sieg von Ten Bob Tony in den Queen Anne Stakes. Für das breite Publikum sind diese Ergebnisse wichtig – doch die eigentliche Bühne des Tages gehörte wie so oft der königlichen Präsenz.

Gerade darin liegt die besondere Rolle von Royal Ascot: Das Ereignis ist nicht nur ein Pferderennen, sondern ein gesellschaftliches Schaufenster. Die Rennen liefern den sportlichen Rahmen, die Royals sorgen für die Symbolik. Mit der Ankunft von Charles und Camilla ist die traditionsreiche Rennwoche nun offiziell eröffnet.