Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist einer der kleinsten Staaten der Erde. Die schwerreiche fürstliche Familie hat Grund zum Feiern. Prinzessin Marie Caroline hat stilvoll geheiratet.

dpa 30.08.2025 - 17:58 Uhr

Vaduz - Unter dem Jubel der Bürger hat Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein geheiratet. Die 28-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer (34) am Samstag in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort, wie das Fürstenhaus berichtete. Die Braut trug ein langes weißes Klein mit Stickereien und Puffärmeln. Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.