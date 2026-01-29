Vor royaler Kulisse stellt der britische König einem ausgewählten Publikum sein Herzensprojekt vor: Eine neue Dokumentation rückt sein Engagement für die Umwelt ins Licht.
Windsor - Eine royale Residenz als Schauplatz einer Filmpremiere: In Begleitung zahlreicher Stars und seiner Frau Camilla (78) hat König Charles III. (77) auf Schloss Windsor die Premiere seiner Umwelt-Dokumentation "Finding Harmony: A King's Vision" gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Schauspieler Benedict Cumberbatch (49, "Sherlock"), Musiker Rod Stewart (81) und Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (50, "Titanic").