In einem kleinen englischen Dörfchen feiert die britische Königsfamilie eine Hochzeit. Mit dabei sind auch die Töchter von Ex-Prinz Andrew.
06.06.2026 - 18:00 Uhr
Kemble - In einem malerischen Dorf in der englischen Grafschaft Gloucestershire hat die britische Königsfamilie die Hochzeit des Neffen von König Charles III. (77), Peter Phillips, und seiner Frau Harriet gefeiert. Der Sohn von Prinzessin Anne heiratete die Krankenschwester in einer privaten Zeremonie in der All Saints’ Church in dem Dörfchen Kemble.