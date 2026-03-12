Das Traditionsturnier „Gymnastik International“ macht seinem Namen alle Ehre. 20 Nationen aus drei Kontinenten von Ägypten über Kolumbien bis Ungarn, und damit so viele wie noch nie, wetteifern bei der 30. Auflage an diesem Samstag und Sonntag in der Schmidener 1-2-3-Sporthalle. Unter den mehr als 100 Gymnastinnen ist auch die Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom gastgebenden TSV Schmiden.

Die Österreicherinnen reise als letzte Delegation an Schon Tage vor dem Turnier, mit dem die Saison beginnt, herrscht hektische Betriebsamkeit am Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Schmiden. Alle seien eingespannt, erklärt Sina Maier, die Standortmanagerin in Schmiden. „Mütter, Väter und Geschwisterkinder der Gymnastinnen und natürlich alle Mitarbeitenden.“ Seit Donnerstag treffen nach und nach die Delegationen aus allen Himmelsrichtungen ein. Die ersten, die am Stuttgarter Flughafen gelandet sind, waren die Gäste aus Mexiko, aus Belarus und Polen. Die Österreicherinnen reisen als Letzte an diesem Freitagnachmittag an. Angemeldet war auch eine 20-köpfige israelische Gruppe. Doch Anfang der Woche kam die Absage. „Das ist sehr schade“, sagt Sina Maier. „Auch weil die wohl größten Konkurrentinnen für unser Gymnastinnen fehlen.“

Ein Mehrkampf passt nicht in die Vorbereitung

Mehr als 100 Teilnehmerinnen – 20 Gymnastinnen in der Meisterklasse, 37 bei den Juniorinnen und neun Gruppen mit insgesamt 53 Gymnastinnen – präsentieren sich am Samstag ab 9.30 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr, mit Reifen, Keulen, Ball und Band. Darja Varfolomeev wird mit zwei Geräten – den Keulen und dem Band – in den Wettkampf eingreifen und damit nicht um den Sieg im Mehrkampf mitkämpfen. Ein Mehrkampf zu diesem frühen Zeitpunkt passe nicht in die Vorbereitung auf die Saison, die mit den Heim-Weltmeisterschaften Mitte August in Frankfurt einen ganz besonderen Höhepunkt bietet, sagt Sina Maier. Der Auftritt von Darja Varfolomeev wird auch so ein ganz besonderer sein, denn die 19-Jährige wird ihre neue Keulenübung zeigen.

Kolosov und Simakova fehlen verletzungsbedingt

Die Gastgeberinnen schicken außerdem Lada Pusch, Viktoria Steinfeld und Lisa Garac, die in Deutschland geboren wurde, aber in Rumänien aufwuchs, ins Rennen. Die 15-Jährige, die seit einem Jahr im Stützpunkt trainiert, hat in dieser Woche ihre Starterlaubnis für Deutschland bekommen. Nicht dabei in diesem Jahr ist Margarita Kolosov, die zwar trainiert, aufgrund Rückenproblemen aber nicht fit genug für das Turnier ist. Auch Anastasia Simakova, die im vergangenen Jahr vor heimischem Publikum den Mehrkampfsieg holte, fehlt verletzungsbedingt.