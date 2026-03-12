RSG: Gymnastik International Darja Varfolomeev zeigt Neues
Mehr als 100 Gymnastinnen aus 20 Nationen wetteifern an diesem Wochenende beim 30. Traditionsturnier „Gymnastik International“ in der Schmidener 1-2-3-Sporthalle.
Mehr als 100 Gymnastinnen aus 20 Nationen wetteifern an diesem Wochenende beim 30. Traditionsturnier „Gymnastik International“ in der Schmidener 1-2-3-Sporthalle.
Das Traditionsturnier „Gymnastik International“ macht seinem Namen alle Ehre. 20 Nationen aus drei Kontinenten von Ägypten über Kolumbien bis Ungarn, und damit so viele wie noch nie, wetteifern bei der 30. Auflage an diesem Samstag und Sonntag in der Schmidener 1-2-3-Sporthalle. Unter den mehr als 100 Gymnastinnen ist auch die Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom gastgebenden TSV Schmiden.