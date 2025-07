RSG: TSV Schmiden: Medaillenglanz in Mailand und in Essen

Medaillenglanz in Mailand und in Essen

Es war ein goldenes Wochenende für die Gymnastinnen vom Bundesstützpunkt in Schmiden. Beim Weltcup-Finale in Mailand gewann Darja Varfolomeev Gold im Finale mit dem Ball. Ihre Trainingsgefährtin Margarita Kolosov holte mit dem gleichen Gerät bei den World University Games in Essen ebenfalls die goldene Medaille, und zudem gingen Silber mit dem Reifen und Bronze mit dem Ball an Anastasia Simakova.