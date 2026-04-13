RSG: TSV Schmiden Mit den Keulen eine Klasse für sich
Beim Gymnastik-Weltcup in Taschkent gewinnt Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden zwei Gerätefinals und wird Zweite im Mehrkampf.
Beim Gymnastik-Weltcup in Taschkent gewinnt Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden zwei Gerätefinals und wird Zweite im Mehrkampf.
Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden ist bei ihrem ersten Weltcup-Auftritt in diesem Jahr in Taschkent beeindruckend auf die große internationale Bühne zurückgekehrt. Die 19-jährige Gymnastin gewann die Finals mit Ball und Band und gewann Silber im Mehrkampf sowie Bronze mit dem Reifen. Die am Stützpunkt in Schmiden angesiedelte Nationalgruppe musste derweil nach ihrem großartigen Auftritt beim Weltcup in Sofia, als sie Silber im Mehrkampf holte, in der usbekischen Hauptstadt einen Rückschlag verkraften.