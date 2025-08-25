RSG: TSV Schmiden Wieder fünfmal Gold für Darja Varfolomeev
Die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden gewinnt bei den Weltmeisterschaften im Mehrkampf sowie in drei Gerätefinals und in der Team-Wertung.
Die Olympiasiegerin hat wieder abgeliefert. Ein Jahr nach ihrem Triumph bei den Spielen in Paris hat Darja Varfolomeev bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro, in die sie als fünffache Titelverteidigerin gegangen war, erneut fünf goldene Medaillen gewonnen. Die 18-Jährige vom TSV Schmiden siegte im Mehrkampf und in den Gerätefinals mit Ball, Keulen und Band und erstmals auch in der Teamwertung gemeinsam mit ihrer Vereinsgefährtin Anastasia Simakova, die Bronze mit dem Reifen holte, und der Nationalgruppe.