 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Die Jagd auf Medaillen ist eröffnet

RSG: WM in Rio Die Jagd auf Medaillen ist eröffnet

RSG: WM in Rio: Die Jagd auf Medaillen ist eröffnet
1
Anastasia Simakova Foto: Eva Herschmann

Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova vom TSV Schmiden starten in die Gymnastik-WM in Rio.

Fast zwölf Stunden hat der Flug von Frankfurt nach Rio de Janeiro gedauert. Am Montag früh um 4.55 Uhr Ortszeit ist die deutsche Delegation in Brasilien gelandet. An diesem Mittwoch beginnen in der Arena Carioca, einer modernen Mehrzweckhalle mit Platz für etwa 12 000 Zuschauende im „Barra Parque Olimpico“, die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik. In diese geht Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden als fünffache Titelverteidigerin.

 

In Kienbaum den letzten Schliff geholt

Für die finale Vorbereitung sind Darja Varfolomeev, Anastasia Simakova, die Juniorinnen-Weltmeisterin von 2019 mit dem Reifen, für die es die ersten Weltmeisterschaften in der Meisterklasse sind, sowie die Nationalgruppe nach Kienbaum gereist. Im Olympischen Trainingszentrum in Brandenburg haben sich die Einzelgymnastinnen vom TSV Schmiden sowie die am Stützpunkt trainierende Nationalgruppe mit Helena Ripken, Anja Kosan, Emilia Wickert, Anna-Maria Shatokhin, Olivia Falk und Melanie Dargel den letzten Schliff geholt.

So viele Einzelymnastinnen wie nie

Die letzte Trainingsphase sei für alle gut und verletzungsfrei gelaufen, sagt Sina Maier, Schmidens Standortmanagerin. Die Trainerinnen, Yuliya Raskina, die für die Einzelgymnastinnen verantwortlich ist, und Camilla Pfeffer für die Gruppe, seien zufrieden mit der Formkurve vor dem sportlichen Höhepunkt in diesem Jahr. Für diesen sind mit 102 Teilnehmerinnen so viele Einzelgymnastinnen wie noch nie gemeldet. Außerdem wetteifern 33 Gruppen.

Seit Mitte Juni gilt die ganze Konzentration dem Sport

Bei den Weltmeisterschaften in Valencia vor zwei Jahren war Darja Varfolomeev die große Sensation geglückt. Die damals 16-jährige TSV-Gymnastin gewann Gold im Mehrkampf und in allen vier Gerätefinals. Im Jahr darauf krönte sie das Ganze mit dem Olympiasieg in Paris. Seitdem ist Darja Varfolomeev der Star der Gymnastikszene und auch abseits des Teppichs gefragt. Nachdem sie in der ersten Jahreshälfte wegen der Abschlussprüfungen an der Schule und dem Training im Stützpunkt doppelt belastet war, konzentriert sich die 18-Jährige seit Mitte Juni voll und ganz auf ihren Sport. Dennoch erwartet niemand, dass sie ihren Triumph von vor zwei Jahren in Spanien eins zu eins wiederholt. „Wenn sie, wie in den vergangenen Jahren, ihre besten Leistungen zum Saisonhöhepunkt abliefert, ist alles gut“, sagt Sina Maier – schon mit Blick auf die Heim-Weltmeisterschaften im August 2026 in Frankfurt.

Mehrkampffinale am Freitag

Los geht es für Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova an diesem Mittwoch mit der Qualifikation mit den Geräten Reifen und Ball, am Donnerstag sind Keulen und Band an der Reihe. Das Mehrkampffinale wird am Freitag geturnt, die Gerätefinals am Sonntag. Die Nationalgruppe steigt am Samstag in die Qualifikationen mit fünf Bändern sowie drei Bällen und zwei Reifen ein, die Finals sind ebenfalls am Sonntag.

Weitere Themen

Fußball: SV Fellbach II: Identifikation mit dem Klub und Teamgeist stärken

Fußball: SV Fellbach II Identifikation mit dem Klub und Teamgeist stärken

Der SV Fellbach II will nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und einer großen Spieler-Fluktuation nicht lange in der Kreisliga A verweilen.
Von Susanne Degel
Fußball: TSV Schmiden: Der Blick geht nach oben – zur Landesliga

Fußball: TSV Schmiden Der Blick geht nach oben – zur Landesliga

Die Fußballer des TSV Schmiden starten am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Nellmersbach in die neue Bezirksliga-Saison. Der Trainer Damir Lisic geht zuversichtlich in die Runde.
Von Maximilian Hamm
Was macht Christian Metzger?: Schulleiter und begabter Golfspieler

Was macht Christian Metzger? Schulleiter und begabter Golfspieler

In den vergangenen Jahrzehnten haben Sportler aus Fellbach immer wieder präsent in unserer Zeitung. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.
Von Harald Landwehr
Fußball: TV Oeffingen: Ohne Punkte zum Auftakt beim Aufsteiger

Fußball: TV Oeffingen Ohne Punkte zum Auftakt beim Aufsteiger

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren ihr erstes Saisonspiel am Sonntag trotz spielerischer Überlegenheit bei der SG Schorndorf mit 3:4 (1:2).
Von Eva Herschmann
SV Fellbach: Waldbaden: Der Sprung ins „Badebecken“ voller Bäume

SV Fellbach: Waldbaden Der Sprung ins „Badebecken“ voller Bäume

Waldbaden kommt ursprünglich aus Japan, findet aber auch hierzulande immer mehr Anhänger. Auch der SV Fellbach bietet Kurse an.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Mit erhobenem Haupt verabschiedet

Fußball: TV Oeffingen Mit erhobenem Haupt verabschiedet

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlierenin der dritten Runde des Verbandspokals gegen den favorisierten Oberligisten TSG Backnang mit 0:3 (0:2).
Von Eva Herschmann
Fußball: TV Oeffingen: Größere Konkurrenz in der Mannschaft

Fußball: TV Oeffingen Größere Konkurrenz in der Mannschaft

Die Fußball-Landesliga startet am Wochenende in die neue Saison 2025/2026. Der TV Oeffingen um seinen Trainer Rico Scheurich startet beim Aufsteiger SG Schorndorf.
Von Eva Herschmann
Was macht Dennis Saur?: Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Was macht Dennis Saur? Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Was macht – Dennis Saur? In den vergangenen Jahrzehnten haben Sportler aus Fellbach viel erlebt. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.
Von Maximilian Hamm
Fußball: WFV-Pokal: Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen

Fußball: WFV-Pokal Pokalduell mit ungleichen Vorzeichen

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen erwarten am Mittwoch, 18.30 Uhr, in der dritten Runde den Oberligisten TSG Backnang auf dem Tennwengert.
Von Eva Herschmann
Fußball-Verbandsliga: Hoppla, das Team überrascht selbst seine Trainer

Fußball-Verbandsliga Hoppla, das Team überrascht selbst seine Trainer

Die neuformierten Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach legen einen Glanzstart beim Aufsteiger TSV Weilimdorf hin. Rafael Terpsiadis trifft beim 5:2 dreimal.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Rhythmische Sportgymnastik TSV Schmiden Rio de Janeiro
 