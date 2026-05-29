Abschied nach einem Vierteljahrhundert: Felix von Jascheroff hat bei «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten» gekündigt. Seine Figur John Bachmann soll mit einer «absoluten Spitzenstory» aussteigen.
29.05.2026 - 13:42 Uhr
Köln/Berlin - Felix von Jascheroff (43) verlässt nach 25 Jahren die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Dies geschehe auf seinen eigenen Wunsch hin, weil er sich neuen beruflichen Projekten widmen wolle, teilte RTL mit. Neben anderen Serien-Größen wie Wolfgang Bahro und Ulrike Frank habe der gebürtige Berliner das Gesicht der Serie maßgeblich mitbestimmt, würdigte ihn der Kölner Sender.