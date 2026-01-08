Nach der sogenannten Davidstern-Affäre sorgt Gil Ofarim mit dem Einzug ins Dschungelcamp wieder für Wirbel. Nach Boykott-Aufrufen von Fans äußert er sich erstmals selbst.
08.01.2026 - 13:00 Uhr
Nach heftiger Kritik an seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp hat sich Musiker Gil Ofarim zu Wort gemeldet. „Ich kann nicht in die Vergangenheit gehen und Dinge ungeschehen machen. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen“, sagte der 43-Jährige in einem Einspieler zur neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, die am 23. Januar beginnt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.