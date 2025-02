Ein Kandidat aus Mannheim kam am Montag bei der TV-Show „Wer wird Millionär“ an seine Grenzen. Grund war die 64.000-Euro-Frage mit Bezug zu Winnenden. Hätten Sie die richtige Antwort gewusst?

Chris Lederer 19.02.2025 - 18:14 Uhr

Mit einer spannenden Frage hat die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch am Montagabend für Aufsehen gesorgt – vor allem bei Zuschauern in Winnenden. Denn ausgerechnet die 64.000-Euro-Frage hatte einen direkten Bezug zur Stadt – und brachte den Kandidaten Lucas Müller an seine Grenzen.