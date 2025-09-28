Starkes Comeback: Ruderer Oliver Zeidler erkämpft sich bei der WM im Einer überraschend Silber und beweist einmal mehr seine Weltklasse.
28.09.2025 - 09:24 Uhr
Shanghai - Oliver Zeidler hat den deutschen Ruderern bei der WM in Shanghai trotz eingeschränkter Vorbereitung eine Spitzenplatzierung beschert und eine erfolgreiche Titelverteidigung nur ganz knapp verpasst. Beim Sieg des griechischen Tokio-Olympiasiegers Stefanos Douskos (6:36,75 Minuten) erkämpfte sich der 29-Jährige im Einer-Endlauf nach hartem Rennen den zweiten Platz (6:37,17). Zeidler verpasste damit nur knapp seinen vierten WM-Titel nach 2019, 2022 und 2023.