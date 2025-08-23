Es waren vier harte und intensive Vorbereitungswochen auf der alten Olympia-Strecke in Berlin-Grünau. Letztlich hat sich die Plagerei gelohnt für den „kleinen“ Deutschland-Achter: Immerhin Platz drei sprang bei den Junioren-Weltmeisterschaften (U 19) im litauischen Trakai heraus. Auch ganz zur Freude von Julius Watzka, der Teil der Besatzung war. Ansonsten steigt der 17-Jährige für den Stuttgart-Cannstatter Ruderclub ins Boot.

Der Youngster mit einer Größe von zwei Metern und einem Gewicht von 108 Kilogramm ist eine richtige Kante, ein Brecher und sitzt an Position drei. Dort, im Mittelschiff, werden diejenigen verortet, die „ordentlich Kraft mitbringen“, sagt Julius Watzka und lacht. Oder anderes gesagt, dort ist der Maschinenraum, der Antrieb des Bootes beheimatet. Kein Wunder, dass Watzka am Ruderergometer, dem Ziehen am Drahtseil über die virtuelle Regattastrecke von 2000 Metern, von den zehn Achterkandidaten die besten Werte hatte. Wobei er zugibt: Eine ganz schön zermürbende, stupide Sache und man müsse es sehr, sehr wollen, sich zu quälen. Doch das kann Julius Watzka, und das macht bekanntlich ja auch einen Leistungssportler aus: „über seine Grenzen zu gehen“, wie er selbst sagt.

Geboren wurde Julius Watzka in der Schweiz. Im Jahr 2018 beschlossen seine Eltern, zurück nach Deutschland zu ziehen, genauer nach Marbach. Im dortigen Friedrich-Schiller-Gymnasium kam er über eine AG zum Rudern und schloss sich dem dortigen Verein an. Nebenbei spielte er auch noch beim FC Marbach Fußball. Welche Position? „Natürlich im Tor“, sagt Watzka und lacht erneut, „schließlich war ich schon immer groß“. Doch irgendwann stand er vor der Entscheidung, im Rudern den nächsten Schritt zu gehen, in den Leistungsbereich überzuwechseln. Deshalb hängte er die Kickstiefel an den Nagel und steigerte Anfang 2023 die Intensität an den Riemen. Ende besagten Jahres wechselte er zum Stuttgart-Cannstatter Ruderclub. Vor Watzka stand eine Saison, die letztlich von vielen Niederlagen geprägt war. Deshalb beschloss er für das darauffolgende Jahr, anders an die Sache heranzugehen, immer wieder aufs Neue zu versuchen, das beste herauszuholen und sich durch Rückschläge nicht – wie noch in der Saison zuvor – aus dem Konzept bringen zu lassen.

Rückschläge nun mal weggesteckt

Und sie sollten tatsächlich folgen, die Rückschläge. Sein angestammter Zweierpartner, mit dem er sich eigentlich für die Nominierung in die Nationalmannschaft empfehlen wollte, fiel mitten in der Saison plötzlich aus. Lamentieren war aber nicht angesagt, vielmehr wurde schnell nach einer Lösung gesucht – und diese hieß Moritz Bitz, ein ehemaliger Vereinskollege Watzkas aus seiner Zeit beim Marbacher Ruderverein. Das neu zusammengestellte Duo ergatterte prompt bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im „Zweier ohne“ den deutschen Vizetitel. Im Südteam-Achter gelang dem Athleten aus Cannstatt das gleiche Kunststück. Aufgrund dieser beiden Top-Platzierungen und seiner Spitzenleistung am Ruderergometer hatte Watzka das Ticket für die Nationalmannschaft in der Tasche.

Bei den Weltmeisterschaften in Trakai schafften der Cannstatter Athlet und „seine“ Crew durch einen Sieg im Vorlauf den Einzug ins Finale. Dort war klar, dass die britische Belegschaft nicht zu schlagen sein wird. Tschechien sicherte sich die Silbermedaille, aber immerhin die Rumänen ließ der Deutschland-Achter auf der 2000-Meter-Strecke hinter sich und gewann Bronze. Sehr, sehr zufriedenstellend, sagt Watzka, wenn man bedenke, dass die Acht erstmals bei der Weltmeisterschaft in dieser Konstellation zusammen im Boot saßen.

Ziel heißt Olympia

Nun steht für den 17-Jährigen Erholung bei einem Frankreich-Urlaub mit der Familie im Vordergrund. Die Schule hat er mit der elften Klasse beendet, beginnt im September seinen Bundesfreiwilligen-Dienst beim Ruderclub in Cannstatt, um dadurch die Fachhochschulreife zu erlangen. Aus sportlicher Sicht heißt sein Fernziel Olympia. „Wenn möglich, dann mit dem großen Deutschland-Achter.“ Dafür wohl notwendig: eine Aufnahme in den deutschen Stützpunkt für Rudern in Dortmund. „Dafür werde ich alles geben“, sagt Watzka.

Wenn es nach seinem Heimtrainer Hendrik Ahrens geht, dann hat sein Schützling die Fähigkeiten, sein Ziel zu erreichen. „Julius bringt sowohl die körperlichen Voraussetzungen als auch den nötigen Willen mit, um in diesem Sport ganz nach vorne zu kommen. Jetzt gilt es, konsequent dranzubleiben“, sagt er.