Rudern: Weltmeisterschaft Der Maschinenraum des Deutschland-Achters
Der 17-jährige Julius Watzka vom Stuttgart-Cannstatter Ruderclub gewinnt bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze. Dabei war seine Nominierung für das Nationalteam gefährdet.
Der 17-jährige Julius Watzka vom Stuttgart-Cannstatter Ruderclub gewinnt bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze. Dabei war seine Nominierung für das Nationalteam gefährdet.
Es waren vier harte und intensive Vorbereitungswochen auf der alten Olympia-Strecke in Berlin-Grünau. Letztlich hat sich die Plagerei gelohnt für den „kleinen“ Deutschland-Achter: Immerhin Platz drei sprang bei den Junioren-Weltmeisterschaften (U 19) im litauischen Trakai heraus. Auch ganz zur Freude von Julius Watzka, der Teil der Besatzung war. Ansonsten steigt der 17-Jährige für den Stuttgart-Cannstatter Ruderclub ins Boot.