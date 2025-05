Ein 70-Jähriger regt sich am Montagmittag in Rudersberg über zwei frei laufende Hunde auf. Er fordert vom Halter der Tiere, diese an die Leine zu nehmen. Daraus entwickelt sich eine Auseinandersetzung, die eskaliert.

Jürgen Veit 05.05.2025 - 16:07 Uhr

Ein Streit wegen zwei frei laufender Hunde ist am Montagmittag in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, führte ein 48-Jähriger seine beiden nicht angeleinten Hunde neben der Lindentaler Straße in Richtung Schlechtbach Gassi. Ein 70-jähriger Passant habe den Hundehalter aufgefordert, die Tiere an die Leine zu nehmen.