Der SPD-Politiker und ehemalige Botschafter Rudolf Dreßler ist mit 84 Jahren gestorben. Das gaben die nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten in Düsseldorf bekannt.

AFP 09.01.2025 - 12:35 Uhr

