Rudy Giulianis Tochter Caroline wird bei den US-Wahlen Kamala Harris ihre Stimme geben. In einem emotionalen Artikel erklärt sie, warum sie Donald Trump für eine Gefahr hält.

Theresa Schäfer 01.10.2024 - 09:05 Uhr

Caroline Giuliani, die Tochter des früheren New Yorker Bürgermeisters und Toprepublikaners Rudy Giuliani, hat sich im US-Präsidentschaftswahlkampf für die demokratische Bewerberin Kamala Harris ausgesprochen. Sie habe ihren Vater an Donald Trump verloren, „ich kann nicht noch mein Land an ihn verlieren“, schrieb die 35-Jährige in in einem Meinungsbeitrag in „Vanity Fair“, der am Montag veröffentlicht wurde.