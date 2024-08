Seit März beseitigen Bautrupps die Verkehrsschneise der alten B 10 im Kreis Göppingen. Die Straße wird zweispurig. Ein fünf Meter breiter Grünstreifen und ein Radschnellweg kommen. Die Umrisse der neuen Kreisverkehre sind schon zu erkennen.

Daniel Grupp 12.08.2024 - 07:00 Uhr

Der Fahrer in dem gelben Baufahrzeug hat offensichtlich seinen Spaß. Mit hohem Tempo brettert er über die ansonsten leere Asphaltpiste und zieht eine mächtige Staubwolke hinter sich her. Was ein bisschen wie Wüstenrallye aussieht, spielt sich zwischen Salach und Süßen ab. Die beiden verbliebenen südlichen Spuren der ehemaligen B 10 sind Teil der Baustelleneinrichtung und werden ausschließlich von den Baufirmen genutzt, die dabei sind, zwischen Eislingen und Süßen die ehemalige Bundesstraße zurückzubauen.