Die Gemeinde baut eine Unterbringung für Geflüchtete am Pfadweg. Derweil hat der Enzkreis eine Containeranlage am Mühlweg errichtet.

Brunhilde Arnold 07.01.2025 - 13:42 Uhr

Gleich zwei Unterkünfte für Geflüchtete beschäftigten 2024 Jahr die Menschen in der Gemeinde Wimsheim. Die eine Anlage hatte die Gemeinde selbst schon im Jahr 2023 beschlossen. In dieser sollen künftig im Pfadweg neben der alten TSV-Sporthalle Menschen in der Anschlussunterbringung (AU) durch die Kommune und Obdachlose Platz finden. Die zweite Anlage hat der Enzkreis in Containerbauweise in den letzten Monaten am Mühlweg gegenüber der Hagenschießhalle errichtet. Dort sollen vorübergehend 73 Geflüchtete leben, davon 57 in der vorläufigen Unterbringung (VU) durch den Landkreis und 16 in der Verantwortung der Gemeinde Wimsheim. Im März stellten Landkreis und Gemeinde die Pläne dazu in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Hagenschießhalle vor. Rund 200 Bürgerinnen und Bürger kamen und drückten ihren Unmut darüber deutlich aus.