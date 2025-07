In Düsseldorf brachte sie laut WDR am Montag „gestandene Männer zum Weinen“. Jetzt ist Kylie Minogue in Stuttgart. Erinnerungen an ihre Besuche von 1988 und 2008.

Uwe Bogen 09.07.2025 - 15:03 Uhr

Ihr erster Mega-Hit ging Anfang 1988 um die Welt. Der Refrain lautet: „I should be so lucky, lucky, lucky, lucky, i should be so lucky in love!“ Absolut lucky fühlen sich an diesem Mittwoch die Fans von Kylie Minogue. Denn die Pop-Queen tritt mit einem Best-of-Set, einer spektakulären Disco-Show, am Abend nach 20 Uhr knallig bunt bei den Jazz Open in Stuttgart auf. Zuletzt hat die Australierin 2008 in der Schleyerhalle gespielt. Aber auch 1988 war sie schon da, kurz nach ihrem internationalen Durchbruch.