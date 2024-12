An Heiligabend in Sindelfingen Polizei sucht nach Zeugen eines Autorennens

Am 24. Dezember gegen 10 Uhr morgens sollen sich der Fahrer eines Dodges und eines Ford Mustangs in der Neckarstraße in Sindelfingen ein verbotenes Rennen geliefert haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.