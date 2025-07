Zwei Handlungsballette in sechs Vorstellungen: In der letzten Woche der Saison gab das Stuttgarter Ballett noch einmal alles. Doch wer glaubte, dass seine Tänzerinnen und Tänzer nach elf arbeitsintensiven Monaten aus dem letzten Loch pfeifen müssten, konnte sich in einer der „Don Quijote“-Shows eines Besseren belehren lassen. Und der Begriff aus dem Unterhaltungsgeschäft ist bewusst gewählt: Große Spielfreude von den Solisten bis in die hinterste Reihe verwandelte den Klassiker in einen enorm kurzweiligen Tanzabend.