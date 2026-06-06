Rückgang bei Vermittlungen: Immer weniger Stuttgarter Jugendliche in der Cannabis-Beratung

Es klingt erst einmal nach einer guten Nachricht: Den Zahlen nach haben Jugendliche in der Region Stuttgart weniger Probleme mit Cannabis. Sie benötigen weniger Beratung oder Präventionsangebote. Während im Jahr 2023 noch 135 (im Jahr 2019 waren es 154) Jugendliche an die Einzeldrogenberatung oder das Frühinterventionsprogramm FreD der Drogen- und Suchtberatung Release U21 in Stuttgart vermittelt wurden, waren es im Jahr 2024 auf einmal nur noch halb so viele: Nämlich 63 Teilnahmen. Im vergangenen Jahr waren es sogar nur noch 39 Jugendliche aus der Region Stuttgart, die an einem solchen Programm teilgenommen haben.

Doch die Zahlen täuschen, warnt Maren Pletat, die die Drogen- und Suchtberatung Release U21 in Stuttgart leitet: Die vielen leer gebliebenen Plätze in den Kursen ist die Folge einer Gesetzesänderung, die am 1. April 2024 in Kraft getreten ist. Nach dem sogenannten Konsumcannabisgesetz (KCanG) ist unter anderem der Anbau und Besitz von Cannabis, zumindest für Erwachsene und in begrenzten Mengen erlaubt: Man darf 25 Gramm bei sich haben, 50 Gramm zu Hause lagern und drei Pflanzen selbst anbauen.

Früher zog schon ein Joint eine Strafanzeige nach sich

Das hat auch Auswirkungen auf den Umgang mit der Droge bei Jugendlichen: Vor der Gesetzesänderung kassierten diese noch eine Strafanzeige, wenn sie mit einem Joint erwischt wurden. Außerdem wurde geprüft, ob der Jugendliche am Frühinterventionsprogramm FreD für erstauffällige Drogenkonsumierende teilnehmen muss und die Polizeibeamten informierten die Sorgeberechtigten und das Jugendamt.

Seit April 2024 beschlagnahmt die Polizei das Cannabis zwar immer noch. Der Besitz wird aber nicht mehr als Straftat eingestuft, sondern es gilt ein Verwaltungsverbot: Die Beamten informieren lediglich die Erziehungsberechtigten. Gibt es Anzeichen auf Kindeswohlgefährdung, wird der Fall an das zuständige Jugendamt gemeldet. Dieses organisiert dann passende Hilfsangebote wie etwa FreD.

Die Leiterin der Drogen- und Suchtberatung Release U21 ist besorgt: Zu wenige Jugendliche nehmen an den frühen Hilfen bei kritischem Cannabis-Konsum teil. Foto: Arne Hartenburg

Jugendliche erhalten oft sehr spät eine Beratung

Maren Pletat hat den Eindruck, dass die Polizei die Anzeichen nicht zuverlässig erkennt, wenn es darum geht, zu entscheiden, ab wann ein Fall dem zuständigen Jugendamt gemeldet wird. Die Schnittstelle zwischen Polizei, Jugendamt und Beratungsstelle funktioniere noch nicht, so Pletat: „Trotz der guten Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe im Strafverfahren hakt es noch an allen Ecken und Enden.“

So sind zuvor zum Teil Jugendliche im Programm gesessen, die zum ersten Mal einen Joint in der Hand hatten und von der Polizei erwischt wurden, erzählt Pletat. Die Minderjährigen wurden dann bei FreD über Sucht und die Droge an sich aufgeklärt, noch bevor sie überhaupt in riskanten Konsum oder eine Abhängigkeit rutschen konnten. ﻿

Dass weniger Jugendliche an Drogen- und Suchtberatungsstellen vermittelt werden, bestätigt auch Kriminalhauptkommissarin Daniela Treude vom Polizeipräsidium Stuttgart: „Es wird nicht mehr standardmäßig bei jedem erstauffälligen Drogenkonsument die Vermittlung an FreD geprüft, sondern lediglich bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen.“ Darüber hinaus gebe es auch weniger Vermittlungen innerhalb eines Strafverfahrens an solche frühen Hilfen, da der klassische Konsum keine Straftat mehr sei.

Die Sorge: Jugendliche werden häufiger abhängig

﻿Die Suchtberaterin Maren Pletat befürchtet, dass die Folge der fehlenden Zuweisungen zu Frühinterventionsprogrammen dazu führen wird, dass Jugendliche häufiger Abhängigkeiten entwickeln. Erste Erkenntnisse aus der Forschung unterstreichen diese Sorge: So werden derzeit die Auswirkungen der Teillegalisierung auf Gesundheitsschutz, Kriminalität und Kinder- und Jugendschutz in Deutschland wissenschaftlich untersucht. Nach Angaben des Projektes Ekocan (kurz für „Evaluation des Konsumcannabisgesetzes“), liegt das Alter des Erstkonsums von Cannabis bei durchschnittlich 15 bis 16 Jahren. Rund zehn Prozent der jugendlichen Cannabiskonsumierenden berichten von einem riskanten Konsum – täglich oder fast täglich.

Da sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet, ist der Cannabiskonsum für Jugendliche besonders riskant, warnt der Suchtmediziner Maurice Cabanis: „Je früher Jugendliche einsteigen und je häufiger sie konsumieren, desto höher ist das Risiko für problematische Konsummuster, Abhängigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Schwierigkeiten in der Schule sowie psychische Belastungen wie Ängste und depressive oder psychotische Symptome inklusiver dauerhafter Schädigungen“, sagt der Ärztlicher Direktor der Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten am Klinikum Stuttgart. Besonders problematisch sind ein regelmäßiger Konsum, hohe THC-Gehalte und Mischkonsum, etwa mit Alkohol oder anderen Substanzen.

Maurice Cabanis setzt bei der Suchtberatung auf klare Botschaften und gute Aufklärung.“ Foto: Klinikum Stuttgart

Bislang hat sich die Anzahl der Zuweisungen zum Klinikum Stuttgart wegen Cannabiskonsumstörungen nicht verändert. „Wir erwarten nicht automatisch einen starken Anstieg bei Minderjährigen, sehen aber Risiken: Cannabis kann sichtbarer, verfügbarer und gesellschaftlich akzeptierter werden.“ Außerdem bestehe das Risiko, dass der Konsum erst spät auffalle. Das hat zur Folge, dass auch die frühen Hilfen nicht mehr rechtzeitig greifen.

Greift die Polizei ein, belastet das die Jugendliche oft zusätzlich

Trotz der Risiken hält es Cabanis die Teillegalisierung für sinnvoll – insbesondere im Hinblick auf Jugendliche – weil nun offener und weniger moralisierend über Risiken gesprochen werden könne. Auch die Suchtberaterin Maren Pletat bewertet die Gesetzesänderung grundsätzlich als positiv: Die Strafverfolgung habe viele Jugendliche psychisch stark belastet, für rechtliche Stigmatisierung und auch oft für viel Ärger mit Erziehungsberechtigten gesorgt.

Pletat setzt daher nun die Prioritäten anders – bis die Schnittstelle zwischen Polizei, Jugendamt und Beratung wieder besser funktioniert. So arbeitet die Drogen- und Suchtberatungsstelle in Stuttgart beispielsweise mit anderen sozialen Einrichtungen in der integrierten Jugendarbeit eng zusammen. „Wir sind jede Woche in der Innenstadt“, erzählt Pletat. Dort klären sie und ihr Team über Drogen auf. Aber auch in Jugendhäusern, auf Festen oder in Schulen versucht das Team zu beraten. Außerdem informiert die Beratungsstelle auf Social Media.

So ist die Gesetzeslage bei Cannabis

Konsumcannabisgesetz

Am 1. April 2024 trat in Deutschland das neue Konsumcannabisgesetz (KCanG) in Kraft. Mit diesem Gesetz wurden der private Eigenanbau von Cannabis durch Erwachsene zum Eigenkonsum sowie der gemeinschaftliche, nicht gewinnorientierte Anbau in sogenannten Anbauvereinigungen unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert. Darüber hinaus regelt das Gesetz die Versorgung mit Cannabis zu medizinischen Zwecken neu. Ziel der gesetzlichen Neuregelung ist es, den Jugendschutz zu stärken, den Gesundheitsschutz zu verbessern und den illegalen Cannabis-Handel einzudämmen.

Jugendschutz

Der Konsum von Cannabis ist nach dem Betäubungsmittelgesetz auch für Jugendliche straffrei. Gemäß Paragraf drei des KCanG dürfen Jugendliche jedoch keinen Umgang mit Cannabis (Erwerb, Besitz, Handel) haben. Jugendliche, die Cannabis besitzen, begehen jedoch weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit. Es handelt sich hierbei lediglich um ein Verwaltungsverbot. Der Handel ist nach wie vor strafbar.

FreD

Kurzfassung für „Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumierenden“. Es ist ein Präventionsprogramm für Jugendliche und junge Erwachsene (meist 14–21 Jahre), die erstmals durch Alkohol- oder Drogenkonsum auffällig geworden sind. Es soll dabei helfen, den eigenen Konsum zu reflektieren und einer möglichen Abhängigkeitsentwicklung vorzubeugen. Das Programm besteht aus einem persönlichen Erstgespräch sowie einem Kurs.