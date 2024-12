Einst lehrte Jörg Meuthen als Professor an der Hochschule im badischen Kehl. Dann ging er in die Politik. Nun steht seine Rückkehr an die Hochschule an.

Nach einer langen Pause unterrichtet der frühere AfD-Bundeschef Jörg Meuthen ab Mittwoch (1. Januar) wieder an der Hochschule Kehl. Der Professor habe eine Lehrverpflichtung von 18 Semesterwochenstunden, teilte die Ausbildungsstätte für Verwaltungsfachkräfte im Ortenaukreis auf Anfrage mit. Die Rückkehr Meuthens in die badische Grenzstadt war bereits angekündigt worden und kommt nicht überraschend.

Geplante Fächer für den Ökonomen Meuthen sind Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaften, wie die Hochschule berichtete. Ein Professor könne auch Proseminare und Fachprojekte anbieten. „Ob diese zustande kommen, liegt daran, ob eine hinreichende Zahl von Studierenden diese wählen“, teilte der Rektor der Hochschule, Joachim Beck, mit.

Erst im Landtag, dann im Europaparlament

Der heute 63 Jahre alte Meuthen war 2017 für die AfD ins Europaparlament gezogen. Er verließ die Partei Ende Januar 2022 und begründete dies mit einem aus seiner Sicht zu radikalen Kurs vieler AfD-Spitzenfunktionäre. In der europäischen Volksvertretung wurde er danach bis zu seinem Ausscheiden im vergangenen Sommer als fraktionsloser Abgeordneter geführt. Kurz war Meuthen in der Zentrumspartei. Im September dieses Jahres wurde er Mitglied der von Hans-Georg Maaßen geführten konservativen Partei Werteunion.

Das Beschäftigungsverhältnis mit Professor Meuthen an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl war nach früheren Angaben Becks seit 2016 unterbrochen - der Grund war Beurlaubung. 2016 war Meuthen für die AfD in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt worden. „Wenn der beurlaubte Hochschullehrer nach seiner Zeit als Parlamentarier wieder an die Hochschule zurückkehren will, dann muss die Hochschule ihm dies ermöglichen. Das ist die Gesetzeslage, an die wir gebunden sind“, hatte der Rektor erklärt.